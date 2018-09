Ciudad Juárez— Mario Echánove, director interino de Transporte, mencionó que aún no se tiene una fecha exacta para la realización de las mesas en las que funcionarios estatales discutirán con permisionarios un posible aumento en la tarifa del transporte público urbano.Explicó que se encuentran en coordinación con economistas especializados para la realización de una contrapropuesta. Seguidamente, se hablará con los transportistas para escucharlos y proponerles diversas opciones de rentabilidad.“Los permisionarios o concesionarios están permanentemente sobre el alta de la tarifa (…) No es la primera vez que lo solicitan. En la administración actual es la tercera vez que solicitan un alta a la tarifa. ¿Por qué el Estado no ha autorizado un alta a la tarifa? Es muy simple. Se requieren muchas variables y ponderaciones para realmente hacer el aumento”, comentó Echánove.“Hay mucha variabilidad (en cuanto a lo redituable que resultan las líneas para los transportistas). Ellos llegan y hacen otra solicitud, quizá en esta ocasión un poco más fundamentada porque según recuerdo la última vez que hicieron la solicitud el diésel estaba en 17 pesos y ahora está en 19. Pero el diésel es solamente un variable”, agregó.Entre el resto de los aspectos que se deben considerar para la realización de un aumento se encuentran: gastos operativos, gastos de neumáticos, verificación correctiva-preventiva de las unidades, pago de salarios, prestaciones a los trabajadores, mantenimientos de las unidades, aforos de pasajeros en rutas trazadas, costo de la unidades, pago de pólizas de seguro y financiamientos.“Ellos (los concesionarios) hacen una propuesta de X pesos. Nosotros revisamos y sacamos una ponderación, y luego vemos qué tanto se acerca a la propuesta de ellos porque pueden variar completamente. Éstos es lo que se estaría viendo en esas mesas de trabajo, revisaríamos y nosotros haríamos una contrapropuesta”, mencionó el provisional.La propuesta para la realización de dichas mesas de análisis para un posible aumento tarifario se dio luego del la cuarta sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Transporte, en donde concesionarios propusieron una tarifa de 13.50 pesos. (Alejandro Vargas/El Diario)

