Patrulla Cruz Roja parque El Chamizal

Ciudad Juárez— La Cruz Roja, por medio de la coordinación del área de ciclismo, ofrece los domingos atención médica gratuita de primeros auxilios en puntos estratégicos de la ciudad, dio a conocer Irving Escalante, encargado de dicha área.El programa comenzó el sábado 8 de septiembre y forma parte de una campaña que, por el momento, estará únicamente en el parque El Chamizal, a un costado del Museo de Arqueología. Con dicha iniciativa posteriormente piensan expandir la atención, con cerca de veinte paramédicos ciclistas, al Centro Histórico, y a los parques Borunda y Central.“Estaremos desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde (...) Los ciclistas vamos a estar dando rondines por toda el área de El Chamizal”, mencionó Escalante.“La carpa de auxilio (ubicada cerca del ya referido museo) cuenta con instrumentos para dar los primeros auxilios, y para la toma de presión a la comunidad en general. Se pretende dar la atención primaria en caso de ser necesario y posteriormente trasladarlos a la ambulancia que estará aquí fija”, agregó.Escalante refirió que dicho proyecto estuvo sin el apoyo del consejo administrativo de la Cruz Roja durante aproximadamente seis meses. No obstante, dicha situación se tornó distinta con el consejo entrante.Asimismo, el paramédico Alexis Rubio refirió que las bicicletas están equipadas con un botiquín de primeros auxilios y se utilizan para llegar a lugares en donde se dificulta el paso a las ambulancias.“Tienen gasas, vendas, soluciones, todo para poder brindar una atención primaria en lo que llega la unidad médica, la ambulancia (…) Estamos aquí para proporcionarle a la gente, decirles que tengan la seguridad de que van a contar con un puesto de socorro para en caso de un accidente o necesidad de auxilio cercana a esta zona”, comentó.A su vez, Jesús Hernández, consejero técnico de la Cruz Roja, dijo que esta campaña se está programando en los días de mayor afluencia familiar para asistir a los fronterizos. Mientras lo anterior era dicho, una mujer de nombre Araceli Hernández se acercó a que los paramédicos le revisaran la presión, ya que dijo sentirse muy cansada.“La atención fue muy buena. Es una buena propuesta que pongan aquí esas campañas porque hay mucha gente que viene y no pueden irse hasta un hospital para tomarse la presión, y así aprovechan para que están en el parque (del Chamizal) para que vengan a disfrutar como yo ahorita. Me siento muy cansada y por eso vine a tomarme la presión pero me fue muy bien, gracias a Dios”, dijo la señora Hernández.

