Roban equipo del Centro de Salud

Ciudad Juárez— Habitantes de Samalayuca se quejaron ante este medio por la falta de servicio médico que sufren en el poblado, ya que hace una semana se cometió un robo en el Centro de Salud, además de que la única ambulancia que da el servicio está descompuesta.Entrevistados aseguran que los ladrones se llevaron aparatos como estetoscopios, baumanómetros y glucómetros, entre otros, que son utilizados para checar signos vitales y niveles de azúcar a los pacientes.El presidente seccional, Sergio Anaya, en entrevista con El Diario, señaló que el robo fue hace ocho días y se ejecutó por medio del rompimiento de un ducto de aire.“Hubo un intento de asalto porque en realidad fue mínimo lo que se llevaron, rompieron uno de los ductos y por ahí entraron, pero los de la Jurisdicción Sanitaria, que son los que se encargan del Centro de Salud, hasta ahorita no me han hecho el reporte de qué es lo que se llevaron”, expresó.Aunque expuso que desconoce el material robado, aseguró que el centro sigue funcionando con ocho personas, entre ellas un médico de planta, un pasante y varios enfermeros.“Neta que feo; hoy me tocó ir al Centro de Salud, no me checaron ni el azúcar ni presión para que les pueda servir eso nada más para hacer el mal”, redactó una afectada a través de Facebook.“No lo quisimos hacer público para si las personas que se llevaron las cosas que para nada las iban a necesitar las vendían entre los mismos vecinos de la comunidad, cosa que siempre pasa así y ya no se sabe quién es más responsable si él que roba o él que compra robado”, escribió otro usuario en redes sociales.En cuanto a la ambulancia de la zona, explicó que tiene un desperfecto que debe ser arreglado por una empresa que se ofreció a pagar por la compostura, por lo que actualmente esperan que se comunique nuevamente para poderla llevar al taller y que corra por su cuenta, pero indicó que sí hace falta para continuar salvando vidas en el poblado. (Abril Salgado / El Diario)

