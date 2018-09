La tentativa de fuga de un reo federal del área de alta seguridad del Hospital General (HG) motivó que un custodio realizara un disparo al aire para disuadir al paciente de escapar, dijo ayer el subdirector médico en la Zona Norte de la Secretaría de Salud, Víctor Manuel Talamantes Vázquez.Explicó que el reo federal de 38 años fue sometido a una cirugía y deambulaba por los pasillos del área conocida como “Cerecito”, cuando intentó evadirse del lugar.Tres custodios se percataron del hecho y trataron de someter al paciente sin lograrlo, lo que provocó que uno de ellos dispara al aire para controlarlo.Aunque existen versiones de que fueron cuatro disparos los que se escucharon al interior de la institución, el servidor público precisó que sólo fue realizado un disparo como medida disuasiva, sin que los demás pacientes o el personal corrieran riesgo.El intento de fuga del reo federal, cuya identidad fue omitida por las autoridades del HG, provocó pánico entre los familiares de los pacientes, ya que el hecho se registró aproximadamente a las 13:00 horas, que coincidió con el horario de visita.Mientras estaban en espera de su turno para ingresar, los familiares observaron que los guardias de la empresa de seguridad privada Servicios Industriales y Empresariales de La Laguna (SIEL) corrieron a cerrar todas las puertas de acceso de la institución.“Nosotras tenemos a mi hermana aquí internada y estábamos haciendo fila para pasar al piso a verla cuando vimos que salieron corriendo los guardias y empezaron a cerrar las puertas, todos los accesos fueron cerrados, hasta en urgencias”, dijo una mujer entrevistada.“Sólo los vimos correr, la verdad es que nosotros no escuchamos disparos. Ahí estábamos parados en la sala y nos dijeron que había ocurrido un incidente.José Andrés Chávez, el administrador del Hospital General, salió para explicar a las personas que se había registrado un incidente por lo que era necesario que desalojaran en hospital por unos minutos.“Hubo una pequeña contingencia, ya está controlado el tema, nada más que la visita por la seguridad de todos se pospone. No pasó a mayores, es una situación que ya está controlada y la atención hospitalaria continúa de manera normal; es una situación que se controló conforme a los protocolos de seguridad y sus pacientes están bien”, dijo Chávez a las personas que se congregaron a su alrededor.Dijo que hasta las 18:30 horas ser reanudaría la visita de manera normal, mientras que las altas de los pacientes seguían realizándose en forma normal.Según explicó Víctor Manuel Talamantes Vázquez, subdirector médico en la Zona Norte de la Secretaría de Salud, un paciente enviado por el Cefereso 9, quien recientemente había sido transferido de un reclusorio de Monterrey, Nuevo León, fue sometido a una cirugía laparoscópica.“El paciente andaba deambulando dentro del hospital porque ya estaba prácticamente por darse de alta hospitalaria y aprovechó la circunstancia de andar deambulando y con el pretexto de ir al baño intentó darse a la fuga”, explicó el servidor público.El área conocida como el “Cerecito” tiene acceso controlado y cuenta con enrejado en las habitaciones para confinar de manera más segura a los reclusos que requieren asistencia médica.La vigilancia y seguridad de cada interno corresponde a la dependencia, estatal o federal, que lo traslada. En este caso el reo era responsabilidad del personal de seguridad del Cefereso y los guardias contaban con armas de fuego.Personal de intendencia dijo que el recluso se enfrentó a tres custodios que no lo podían controlar y estuvo a punto de despojar a uno de los guardias de su arma de fuego.“No sabemos qué hubiera pasado si le quitan el arma. El hombre estaba muy fuerte y sometió al primer custodio. Sabemos que uno de los agentes disparó por el agujero que dejaron en el techo”, agregó la entrevistada a condición de anonimato.“Los custodios trataron de contener al paciente que se puso agresivo y uno de los custodio hizo un disparo al aire para tratar de contenerlo. Lo contuvieron y no pasó a mayores, no hubo lesiones, no hubo daños al edificio sólo un orificio en el techo del disparo que hizo el custodio”, insistió Talamantes Vázquez.Al Hospital General acudieron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como elementos de la Policía Estatal y de Seguridad Pública Municipal.

