Acusado de ocasionar una muerte en accidente no acude a audiencia

Ciudad Juárez.- El conductor que presuntamente ocasionó la muerte de una persona así como lesiones a otra y daños materiales a tres vehículos y dos viviendas, no acudió a la audiencia de vinculación o no a proceso. Sin embargo, un Tribunal de Control lo sujeto a proceso.Al sospechoso Gilberto Ontiveros Martínez, apodado “El Payaso”, se le permitió enfrentar el proceso penal en libertad y como cautelar se le impuso la obligación de depositar 100 mil pesos.Ontiveros al parecer provocó un accidente el pasado 8 de septiembre cuando conducía a exceso de velocidad un Jeep Cherokee modelo 2002 sobre la calle Oro y al llegar al cruce con Cerraljo de la colonia Mariano Escobedo impactó contra un camión de transporte público que se encontraba estacionado.Por el golpe, el camión se proyectó contra una barda del domicilio número 4077 de la calle Oro, luego contra la caja de un trailer que también se hallaba aparcada y enseguida chocó contra un barandal del número 4072 de la Oro.En el lugar murió la acompañante de Ontiveros Martínez y dueña del Jeep, Kenia Ilse García y sufrió lesiones otra pasajera Perla Lizeth Escobedo García.Esta última declaró que antes del incidente, todos le pidieron a Ontiveros que le bajara la velocidad pero él respondió que no y afirmó “me vale verga”.La testigo también declaró que al momento del accidente venían de comprar cervezas.

