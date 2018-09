La realidad de la violencia desmiente a Aparicio

Pese a que las estadísticas oficiales evidencian un aumento en la violencia en la entidad no sólo en los delitos comunes sino de alto impacto, el comisario estatal de Seguridad Pública, Óscar Aparicio asegura que hay medios de información que a través de un golpeteo político generan una imagen de inseguridad en Chihuahua.La ola de violencia que ha azotado a la entidad en los dos últimos meses, se suma a otras rachas de inseguridad que propiciaron que países como Alemania, Inglaterra y Estados Unidos hayan recomendado a sus ciudadanos no viajar a Chihuahua.Las estadísticas muestran que no no sólo se trata de imagen sino de hechos reales, como a continuación se muestra:(Enero de 2018) El gobierno de Inglaterra se sumó a la actualización de la alerta de viaje que emite para sus ciudadanos que pretenden visitar México por alguna razón. Expuso que la violencia relacionada con las drogas era un problema particular de estados del norte, entre ellos Chihuahua.(Enero de 2018) El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una reestructuración del sistema de alertas a viajeros estadounidenses que brinda “recomendación de viaje” y colocó a Chihuahua en el nivel 3, de un nivel del 1 al 4 en inseguridad.(Febrero de 2018) El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania lanzó una alerta contra México para no acudir a distintos estados ante el incremento de inseguridad, donde incluyó a dos municipios del estado de Chihuahua, como Ciudad Juárez y Chihuahua, que en enero y febrero registraron rachas violentas por enfrentamientos contra agentes estatales y entre grupos del crimen organizado.Chihuahua es uno de los estados del país donde los elementos policiacos tienen más riesgos para realizar su trabajo. En la entidad se han registrado ataques lo mismo contra elementos operativos como jefe policiacos. Sólo en 2017, fallecieron 44. En varias ocasiones policías estatales han denunciado públicamente las relaciones de los jefes de las policíaas estatales con el narcotráfico.Ciudad Juárez ha padecido en distintas ocasiones en este año, por ejemplo, 35 homicidios únicamente en un fin de semana, como ocurrió del 22 al 24 de junio de 2018. En Ciudad Juárez en menos de nueve meses se han registrado siete masacres de gran impacto. La cifra de homicidios. Lo mismo ha ocurrido en la capital del estado y otros municipios de Chihuahua. Hace una semana, en Bocoyna, sicarios le prendieron fuego a dos elementos de las fuerzas estatales mientras rescataban a balazos a un líder de un grupo criminal.

