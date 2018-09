Ciudad Juárez— La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) iniciará arrestos en domicilios o en lugares de trabajo de 80 guiadores que fueron detenidos en estado de ebriedad y que por motivos legales o de salud no cumplieron sus horas de arresto en el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito).Además se pedirá al Gobierno del Estado que cancele las licencias de conducir de 44 ciudadanos de alto riesgo que fueron reincidentes en menos de 90 días, dio a conocer el encargado del despacho del Cerecito, Sergio Almaraz Ortiz.Explicó que los conductores que deben cumplir horas de arresto y no han acudido al Centro de Recuperación tienen una semana para ir voluntariamente, incluso para agendar las horas que estarán detenidos.De lo contrario, agentes de la Policía Municipal acudirán a sus lugares de trabajo o domicilio para arrestarlos.Dijo que desde el 17 de agosto de 2017 hasta ayer, han sido detenidos 4 mil 852 conductores en estado de ebriedad, de los cuales entre 90 y 95 por ciento son del sexo masculino.Explicó que estas acciones forman parte de la segunda fase del programa de detención de guiadores en estado de intoxicación etílica, el cual se compone de dos vertientes, la seguridad vial y la salud pública.“En este caso a estas 80 personas que hasta hoy se encuentran documentadas que se excarcelaron por alguna causa ajena a la autoridad, hoy tienen un mandamiento administrativo en el cual se autoriza por medio del uso de la fuerza pública que sean conducidas en contra de su voluntad a cumplir con el arresto que tienen pendiente”, manifestó.Almaraz Ortiz dijo que aunque algunos de ellos hayan tramitado amparo, carecen de una condición que les impida legalmente el cumplimento del arresto definitivo.En otros casos argumentaron que por alguna enfermedad que padecían, no podían estar detenidos, o que debían tomar su medicamento, y en esos casos debían regresar antes de 72 horas para cumplir con la detención, sin embargo no lo hicieron.“Toda aquella persona que suspenda por alguna causa ajena a la autoridad municipal el arresto que le fue impuesto, podrá ser conducida con el uso de la fuerza pública al cumplimiento de esta sanción administrativa, es decir, todas estas 80 personas están bajo ese supuesto normativo”, aseguró Almaraz.Explicó que la segunda fase de la implementación del programa también contempla solicitar al Gobierno del Estado, a través de la autoridad correspondiente, la cancelación de la licencia de conducir de 44 guiadores de alto riesgo, que en menos de 90 días fueron reincidentes en dos o tres ocasiones manejando en estado de ebriedad.“De acuerdo con la Ley de Tránsito en el estado de Chihuahua son motivos de sanción grave para estos infractores y por lo tanto a partir de hoy se hará del conocimiento al Gobierno del Estado”, aseguró.Almaraz dijo que los 4 mil 852 conductores detenidos han permanecido de 24 a 36 horas en el Cerecito, según el estado en que se encuentran, la gravedad de las infracciones viales y el comportamiento que tienen ante el juez cívico.Expuso que de esos guiadores detenidos, 83 han sido reincidentes, incluidos los 44 que son detenidos en menos de 90 días.El funcionario reiteró que se dará una semana a las 80 ciudadanos que fueron excarcelados para que voluntariamente acudan al Cerecito para cumplir el arresto que se les fijó, o serán llevados con la fuerza pública. (Araly Castañón / El Diario)

