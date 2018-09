Feminicidios ya son focos rojos: congreso

Ciudad Juárez— Tras los últimos crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, diputados del Congreso del Estado aprobaron exhortar a las autoridades para que trabajen junto con organizaciones civiles para frenar la aparición de “focos rojos alarmantes” de feminicidios.La propuesta del diputado de Morena Benjamín Carrera Chávez surge después de que una menor de edad y otra madre de familia fueron asesinadas el martes pasado, mientras ellos se encontraban sesionando.“Se trata de una menor de edad y de una empleada de maquila, madre de dos hijos, misma que por cierto laboraba en la misma empresa donde lo hacia otra mujer asesinada el 9 de marzo”, subrayó el legislador.Expuso que tan sólo en Juárez, en este año se registra una “escalofriante” cifra de 17 feminicidios registrados al mes de julio y hay 19 casos de desaparecidas reportadas como ausentes o extraviadas de las que 11 fueron reportadas en agosto, de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito (FEM).Por ello, los diputados aprobaron el punto de acuerdo que exhorta al Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimujer) y a la FEM para que de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil generen puntos de coincidencia para definir estrategias que frenen y resuelvan la situación que atraviesa el estado en la materia.“Administraciones estatales vienen y van, se hacen tipificaciones del delito de feminicidio en el Código Penal, lo que es un avance, pero no es ni será suficiente para erradicar el problema de tajo”, dijo el morenista.“No solamente es un problema de índole penal sino también un reflejo de la descomposición social, un síntoma de la pérdida de valores y de la desintegración del núcleo familiar”, agregó.Sin embargo, anotó que una de las principales causas que llevan a las autoridades a no resolver las investigaciones es la falta de presupuesto y personal. Por ello aseveró que desde el Congreso designarán más recursos a la FEM para el siguiente año.“Necesitamos buscar mecanismos que nos permitan consolidar una estrategia real y que haga frente a este gran problema que aqueja a la ciudadanía en general, ya que les recuerdo que la violencia nos afecta a todos, sin seguridad no tenemos inversión, no tenemos salud, no tenemos nada”, acotó.“Aunque las autoridades estatales insisten en que hacen el mejor de los esfuerzos para dar resultados positivos y frenar los feminicidios, activistas y familiares de las victimas reiteran que las acciones no están funcionando y lo vemos en las primeras notas de los periódicos, la vigilancia en zonas de riesgo no es la adecuada y la búsqueda en el tiempo que se alerta por la desaparición no es ágil”.Dijo que deben estandarizarse y aplicar protocolos para desaparición y para la prevención de los feminicidios.