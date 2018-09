Ciudad Juárez— Los robos y saqueos de autos ya no solo son cosa de los centros comerciales, estacionamientos públicos y las calles de la ciudad, esta situación se ha extendido hasta los aparcaderos de instituciones educativas y ya está afectando a los alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ).Desesperados, estudiantes del ITCJ han hecho públicos los casos donde al salir de sus actividades encuentran sus automóviles sin estéreo, pila o artículos dejados en el interior de la unidad.Hasta esta redacción se hicieron llegar fotografías y denuncias donde varios alumnos se muestran molestos por lo constante que se ha vuelto esta situación y la falta de atención de las autoridades escolares.Un usuario de redes sociales que exhibió su inconformidad a El Diario de Juárez, dijo que ya están cansados por la falta de respuesta por parte de directivos y la escasa ayuda de la seguridad del plantel.“Ellos argumentan que no se hacen cargo de esas cosas y que es nuestra responsabilidad y no tienen que estar resguardando nuestra seguridad y patrimonio”, escribió uno de los inconformes.El inconformé exhibió la falta de atención al problema y agregó que las autoridades escolares sólo se ofrecen a ayudar poniendo la denuncia correspondiente.Adjunto al mensaje de la queja se hicieron llegar imágenes de al menos tres casos registrados en los últimos días, en las denuncias coincide la forma de operar de los ladrones y uno de los artículos robados, el estéreo.En los casos exhibidos, las unidades solo presentan la cerradura forzada, así es como los estudiantes afectados encuentran el vehículo, además de las pertenencias faltantes.“Y los guardias? Fue en el estacionamiento donde están los campos cuídense que los rateros andan vivos”, “Compañeros cierren bien sus carros porque a mí también me robaron, me robaron el estéreo y mi equipo de futbol”, Chicos, en la tarde también están tratando de abrir los autos, al mío no le quitaron el estéreo (porque no tengo, es pantalla) pero igual forzaron mi cerradura”, son los mensajes de advertencia que los afectados mandan a sus compañeros a través de grupos exclusivos para alumnos del ITCJ y así tratar de evitar más casos de robo.Con estas advertencias entre el alumnado es como los afectados piden ayuda y exigen a las autoridades escolares actuar para erradicar los hurtos dentro de la institución educativa.

