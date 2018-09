Enfrenta cargos por feminicidio agravado

Ciudad Juárez— Un hombre que al parecer por misoginia asesinó a su esposa y la quemó –posiblemente cuando aún tenía signos vitales, además de inhumarla de forma clandestina–, ayer fue puesto a disposición de un Tribunal de Control.El sospechoso Rubén Durán Ortega fue acusado de haber incurrido en el delito de feminicidio agravado, acorde a la legislación aprobada el 28 de octubre del 2017 que prevé una pena de 30 a 70 años de prisión.Ayer Durán fue trasladado a la décima segunda sala de la “Ciudad Judicial” a disposición del juez de Control Ramón Porras Córdova para que una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de género le formulara cargos.La fiscal señaló que entre las 00:30 y las 07:00 horas del sábado pasado en un terreno no urbanizado y que se localiza a 11 kilómetros al este del centro de la ciudad de Ahumada, Chihua-hua –conocido como predio Santa Teresa– Durán Ortega golpeó a su esposa Angélica López González con un objeto contundente. Después le prendió fuego y la enterró.La causa de muerte de la víctima fue hemorragia cerebral traumática, indicó la representante social.Uno de los datos de pruebas reunidos por el MP es la declaración que Rubén Durán Ortega realizó ante esa autoridad. Él señaló que durante 16 años estuvo casado con Angélica y hace cinco meses se separaron pero continuaban viéndose y sostenían relaciones íntimas.También precisó que el viernes pasado él le habló a la víctima y quedó de pasar por ella a la maquiladora donde laboraba. Así lo hizo y de ahí se fueron al predio donde se localizaron los restos inhumados de Angélica; presuntamente en el trayecto él vio una pala y se bajó a recogerla luego llegaron al terreno identificado por Durán y por otros testigos como Rancho Santa Teresa, donde sostuvieron relaciones sexuales y después hubo una discusión.De acuerdo con el ahora detenido, él le vio a la víctima unas marcas en los senos y le empezó a preguntar quién la había mordido, ella le respondió que eran marcas antiguas.Después ella tomó una piedra e intentó pegarle, pero él se la quitó y la utilizó para golpearla dos veces en la cabeza; al ver que ella no reaccionaba, él cavó un hoyo y después vio diésel cerca de unas pajas y lo tomó para rociar a su esposa, le prendió fuego y la enterró.Durán Ortega declaró que al comenzar a quemarse, “la víctima se movió poquito”.La fiscal clasificó los hechos como constitutivos de feminicidio contemplado en el Artículo 126 Bis del Código Penal del Estado de Chihuahua en las fracciones, II, III y IV así como el segundo párrafo fracciones V, VI y X.Ayer el juez le dio vista a la fiscal para que en un plazo de 24 horas le informe qué medidas de seguridad se había implementado a favor de la víctima y ver si se cumplieron pues el hijo de la pareja señaló que Duran golpeaba a Angélica López y a él, y otros familiares señalaron que Durán era muy violento.La fiscal acusó por la fracción que se refiere a que hubo un acto de misoginia, también lo agravó por la relación de matrimonio existente, por haber alterado la estructura corporal de la víctima y por que la enterró.El acusado no declaró.

