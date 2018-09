Sentencian a importador de autos por fraude

Ciudad Juárez— El falso importador de autos, Rodrigo Adame Acevedo ayer fue sentenciado a un año de cárcel así como a pagar 12 mil 618 pesos de multa y 28 mil 568 pesos como reparación del daño, esta última cantidad a favor del propietario de un vehículo Ranger 99.Adame se apegó a un procedimiento abreviado y con ello aceptó haber cometido el delito de fraude. Por lo que la jueza de Control, Nancy Cristina Reyes Esquivel, emitió un fallo condenatorio y ayer le notificó de la sentencia a él así como a la agente del Ministerio Público (MP) a cargo de esa carpeta de investigación.De acuerdo con la denuncia penal presentada el 6 de abril por Alán Omar Santoyo Hinojosa, él era propietario de un vehículo Ford Ranger modelo 99 de cabina sencilla y necesitaba realizar la importación por lo que le pidió a su padre Francisco Santoyo España que buscara alguna empresa que pudiera realizar el trámite.El padre le dijo al ahora afectado que había localizado una compañía ubicada en la calle Fray Servando Teresa de Mier número 6540-1 del fraccionamiento Álamos de San Lorenzo que estaba afiliada a la UIVAC y todo era legal. Además le refirió que les cobraban 850 dólares por la importación y se requería el título en original.El 27 de enero del 2015 Francisco Santoyo entregó a Adame los 850 dólares y el documento. Después, el 12 de febrero del 2015 esta persona recibió una llamada del personal a cargo de Rodrigo Adame diciéndole que tenía que llevar la Ford Ranger para presentarla en la Aduana y así lo hicieron.A Francisco Santoyo le indicaron que le hablarían nuevamente cuando el trámite se hubiera completado pero trascurrieron los días sin recibir respuesta después el personal de la oficina dejó de responder las llamadas y en marzo del mismo año, al acudir al local de la supuesta importadora los afectados se dieron cuenta que el inmueble estaba abandonado y se toparon con más personas que habían pagado por un trámite y no tenían respuesta.Esos hechos recayeron en la causa penal número 1465/15.El lunes pasado la jueza Reyes Esquivel emitió el fallo condenatorio y ayer a las 13:15 horas se iba a realizar otra audiencia para la lectura de la sentencia. La agente del MP y el abogado defensor ya se encontraban en la sala e incluso dos familiares de Adame esperaban para ingresar al recinto, pero él solicitó que no se llevara a cabo la diligencia y a la sentencia le fue entregada por escrito.Adame Acevedo renunció a la realización de la audiencia luego de que le explicaron que no puede obtener ningún beneficio preliberacional si no paga la reparación del daño y la multa.

