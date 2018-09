Amenaza a su madre por no darle dinero para drogas

Ciudad Juárez— Un hombre que presuntamente utilizó un cuchillo para amenazar a su madre con matarla, porque ella se negó a permitir que vendiera un televisor para obtener dinero y comprar droga, ayer fue puesto a disposición de un Tribunal de Control acusado del delito de violencia familiar.Al sospechoso Gerardo Guzmán Davidson, de 25 años de edad, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.El lunes pasado aproximadamente a las 17:10 horas se recibió una llamada al número comunitario del Distrito Valle en el que se reportaba un caso de violencia en una casa ubicada en las calles Prados del Arroyo y Prados de Delicias del fraccionamiento Villas del Prado.A las 17:20 horas dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron al lugar y una mujer que se identificó como Cruz Davidson Rodríguez de 48 años de edad, les narró que momentos antes su hijo discutió con ella y con otro de sus hijos, un menor de 15 años, porque él quería sacar del hogar un televisor y comprar droga.Como ella se negó tanto a la venta del aparato como a darle dinero, Guzmán Davidson sacó un cuchillo metálico con mango de plástico color azul y le dijo que la iba a matar a ella y a su hermano menor. Ella salió corriendo de la vivienda y llamó al número comunitario de la Policía.La madre también refirió que su hijo Gerardo siempre la amenaza y la insulta para obtener dinero, por lo que ella ya no lo quiere en su casa y en ese momento les permitió a los policías municipales que entraran a su casa para detener a Guzmán Davidson. Además la quejosa les entregó a los elementos, el arma blanca.Antes de que la audiencia iniciara, Guzmán señaló que hace unos días fue dado de alta de un centro de rehabilitación porque utilizaba metanfetaminas, droga mejor conocida como cristal, e indicó que actualmente está “limpio”.Unos minutos antes de las 18:00 horas del mismo lunes, los agentes formalizaron la aprehensión de Gerardo Guzmán, así lo informó una agente del Ministerio Público al juez de Control. La abogada defensora de Guzmán le señaló al Tribunal de Control que no tenía ningún argumento a favor de su representado. Por lo que el juez declaró legal la detención, al señalar que se efectuó dentro del término de la flagrancia.La audiencia avanzó a la formulación de cargos, etapa en que la fiscal clasificó los hechos como constitutivos del delito de violencia familiar contemplado en el Artículo 193 del Código Penal del Estado de Chihuahua.“A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y el tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la violencia familiar”, señala el 193.En la misma audiencia, el acusado y su abogada renunciaron a los plazos previstos por la ley para la vinculación o no a proceso y solicitaron que de forma inmediata se resolviera la situación jurídica.Por lo que la representante social expuso los datos de prueba, la defensa no presentó nada, y tras analizar la información el juez dictó auto de vinculación a proceso para luego aprobar dos meses para la investigación complementaria.

