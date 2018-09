Ciudad Juárez— Personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio a conocer a los usuarios que durante algunas horas del próximo domingo no podrán realizar pagos del servicio en las terminales ubicadas en diferentes puntos de la ciudad debido a que se le dará mantenimiento al sistema.Además, mañana (sábado) no habrá actividades tampoco en las oficinas de la descentralizada que se ubican en los centros de atención Central y Salvárcar, mientras que el próximo lunes no abrirá ninguna de las oficinas con motivo del festejo por el Día de la Independencia.A través de un comunicado, personal de la dependencia dio a conocer que la suspensión del servicio se realizará de las 08:00 a las 18:00 horas ese día, por lo que solicitan que no se haga pago alguno durante ese lapso.Luego de las seis de la tarde el sistema se reanudará para trabajar de forma normal.Durante ese tiempo, se explica en el escrito que se dará el mantenimiento necesario para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.Los trabajos que efectuarán empleados del departamento de Tecnologías de la Información serán en la infraestructura de servidores; en cuanto terminen las acciones el sistema se reanudará automáticamente.Funcionarios de la descentralizada exhortaron a la ciudadanía que habitualmente hace los pagos del servicio que otorga la JMAS a través de Smart, la página oficial de esta descentralizada, Del Río, así como en los Cajeros Aguamáticos, omita efectuarlos dentro del horario especificado.Trabajadores del departamento de Radio estará atendiendo los reportes vía telefónica de manera habitual. El lunes sus oficinas permanecerán cerradas con motivo del Día de la Independencia.El martes 18 todo el personal se reintegrará a sus labores.Se informa que los centros de atención Central y Salvarcar, que usualmente abren sus puertas el sábado en horario de las 09:00 horas a las 14:00 horas, no atenderán usuarios el próximo sábado.En el comunicado se solicita a los usuarios que acudan a más tardar hoy a los diferentes centros de atención para realizar sus trámites pendientes, o bien esperar a realizarlos el martes 18 en horario habitual.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.