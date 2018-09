Incumple Corral protocolo con Ejército

Ciudad Juárez— El general brigadier Fernando Gómez, comandante de la Guarnición Militar, señaló ayer que el gobierno de Javier Corral no ha seguido los protocolos para solicitar ayuda militar.Dijo que esa es la razón por la que no trabajan en conjunto con la Comisión Estatal de Seguridad en tareas de combate a la delincuencia.El gobernador Javier Corral Jurado a su vez se quejó de que la Federación no está aportando su parte en el combate a la delincuencia organizada y el Estado no puede solo con esa función.“El Estado de Chihuahua, solo, con su capacidad y su estado de fuerza, no puede combatir la delincuencia organizada, esa es una tarea del Gobierno federal”, apuntó el gobernador.Corral criticó a las fuerzas federales porque el mecanismo de coordinación con el Estado es “poco efectivo y ha faltado sincronía de objetivos y de operativos en la sierra”.Pero Fernando Gómez, jefe de las fuerzas militares en la entidad, expuso que el gobierno estatal no ha seguido las formalidades en la solicitud de ayuda.“Los estados son independientes, cada Gobierno debe de solicitar al ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría de Gobernación, la participación de las fuerzas armadas para apoyar a las autoridades estatales y municipales”, expuso el mando castrense.Con anterioridad el fiscal de la zona Occidente, Jesús Manuel Carrasco Chacón, criticó que los militares no intervinieron en apoyo a la Comisión Estatal de Seguridad, luego de que 19 agentes estatales fueron emboscados con saldo de cuatro agentes muertos en Bocoyna, la semana pasada.“Si bien no les corresponde la vigilancia preventiva (a los militares), es del orden civil, como institución, como uniformados, con ese juramento y deber patriótico, siendo corporaciones militares y civiles, debemos atender un llamado de este tipo”, dijo el fiscal luego de la agresión contra agentes del CES.Ayer el gobernador Javier Corral secundó y dijo que no sólo en la Sierra, sino en varias partes del estado han observado un constante retiro y abandono de las fuerzas federales.“Tenemos un mecanismo de coordinación en la ciudad de Chihuahua, pero es poco efectivo, realmente la Federación no ha querido asumir el papel que le corresponde”, indicó Corral.Agregó que su gobierno asume corresponsabilidad en el tema de la seguridad, pero lo que genera la violencia es la delincuencia organizada y es un tema que compete enfrentar a la federación, dijo.Lo anterior a pesar de que el Ejecutivo estatal ordenó por decreto el año pasado intervenir 7 municipios de la zona occidente y noroeste, donde las policías municipales fueron desplazadas.La justificación del gobernador para dicha intervención fue que las fuerzas de seguridad en cada municipio estaban coludidas con el crimen organizado.El Gobierno estatal actualmente se prepara para intervenir otros seis municipios este año, según archivos periodísticos de El Diario.Corral Jurado apostó que con el próximo gobierno federal habrá una mejor coordinación.