Predican a través de la lucha libre

Ciudad Juárez— Diez años atrás, un sacerdote aficionado al deporte de la lucha libre asistió a una función en la que se enfrentaban los reconocidos luchadores y rivales “El hijo del Santo” y “Blue Demon Jr”.El padre veía embelesado la euforia de los asistentes. Niños, jóvenes y adultos disfrutaban el combate corporal que combinaba máscaras y capas; se imaginó entonces cómo sería atraer ese público a la iglesia para que escucharan la palabra de Dios.Era el 2007, cuando la violencia se apoderaba de la ciudad y se hacía necesario enaltecer el amor al prójimo a más corazones.Entonces el sacerdote decidió subir a un cuadrilátero y convocó a más párrocos para explicar mediante las llaves, maromas y técnicas de proyección, la importancia de luchar por lo que se cree, por aquello que se ama y que alcanzarlo está en el corazón de cada hombre.“Me impresionó mucho la cantidad de gente que se veía congregada en torno al deporte y sobre todo un momento de esparcimiento, llegue a pensar: ¿por qué no traer esto al Seminario Conciliar según nuestras posibilidades?, pero nunca me imaginé que llegara a algo tan grande”, dice “Siervo”, el sacerdote y luchador.Inicialmente “Siervo” pensó en realizar una lucha sacerdotal en que lucharan los párrocos y las comunidades parroquiales los apoyaran.“Inicialmente no me dieron mucha credibilidad, porque esta propuesta se hizo en 2007, eran tiempos difíciles y había violencia, pero también estaba la necesidad del esparcimiento sano y seguro, lamentablemente en Ciudad Juárez son pocos los espacios donde se puede tener un encuentro familiar seguro”, agregó.Con el paso del tiempo algunos sacerdotes se adhirieron y fue tal impacto que el evento se hizo trascendente. Al segundo año la noticia de que en Juárez había varios sacerdotes luchando llegó hasta Roma.Ya transcurrieron 10 años y el Seminario Conciliar celebra el próximo fin de mes la primera década de la lucha libre en la que participan no sólo sacerdotes, sino figuras reconocidas de talla internacional que apoyan la labor sacerdotal.En esta celebración participa uno de los protagonistas de aquella función de lucha libre: Blue Demon Jr., el cual desconocía haber sido fuente de inspiración del padre “Siervo”.Emocionado dijo que era un placer presentarse en Juárez, una ciudad a la que quiere y respeta.Blue Demon Jr. ha visitado Juárez en múltiples ocasiones, pero este año es significativo para él ante la violencia que sufre la ciudad y la necesidad de ofrecer a los ciudadanos eventos de sano esparcimiento familiar.La tradicional kermés se realiza el 29 y 30 de septiembre y se tiene la expectativa de reunir a 50 mil feligreses, el sueño alcanzado de “Siervo”, quien de niño jamás se imaginó que sería sacerdote y menos luchador. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)Kermés del Seminario,Lucha Libre y Carrera Deportiva• 29 de septiembre de 12:00 a 23:horas• 30 de septiembre de 08:00 a 23:00 horas• Seminario Conciliar de Ciudad Juárez,calle Pedro Rosales de León 7860• Más informes: 656 6175020• Facebook: La Kermés del Seminario

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.