Lo inculpan de lapidar a un hombre

Un hombre fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en el asesinato de una persona a pedradas, el pasado 2 de septiembre en la colonia 6 de Enero.El sospechoso Luis Armando CH. M., (cuya identidad quedó bajo reserva por parte de la jueza de Control Rocío González Lara) ayer afirmó que es inocente y trató de que las personas que lo acusan rindieran declaración, pero el Tribunal rechazó escucharlas porque no contaban con identificación.De acuerdo con el parte informativo elaborado por el agente ministerial José Manungano de la Cerda el domingo de la semana pasada fue enviado a un terreno ubicado en las calles Privada Francisco Villa y Jesús Silva de la colonia 6 de enero donde agentes de Seguridad Pública Municipal habían localizado el cadáver de un masculino quien posteriormente fue identificado como Carlos Alonso González González.En la escena del crimen, un perito estatal halló dos piedras con manchas rojizas, goteo de al parecer sangre en un tramo de unos diez metros con dirección hacía el cuerpo de la víctima y dos huellas de calzado a un lado del cadáver.Al ser ingresado al Servicio Médico Forense (Semefo) a la víctima se le asignó el número 1849/18/37 y posteriormente. Un médico legista determinó que presentaba lesiones en la línea media y derecha del occipital así como en el retroauricular derecho, en la región lumbar izquierda y en los pómulos.La causa de muerte de la víctima fue traumatismo craneoencefálico.Ayer Luis Armando fue trasladado a la séptima sala de la “Ciudad Judicial” a disposición de la jueza Rocío González Lara quien escuchó los datos de prueba que el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía estatal ha reunido en contra de él, entre estos su propia declaración en la que afirmó que un grupo delictivo le ofreció cinco mil pesos por la cabeza de Carlos Alonso González y por eso él y un amigo decidieron invitar al hoy occiso a beber y luego lo mataron a pedradas.Sin embargo, esta declaración no fue tomada en cuenta por la jueza debido a que el abogado defensor denunció que su representado fue detenido inicialmente por el delito de resistencia de particulares y al rendir declaración ante el MP esta autoridad omitió decirle que lo estaban investigando por el crimen de Carlos Alonso González González.Alrededor de las 6 de la tarde de ayer la jueza emitió el auto de vinculación a proceso contra Luis Armando CH. M. pero por el delito de homicidio simple y no calificado como acusó el MP.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.