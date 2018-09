Invade viviendas agua de drenaje

Ciudad Juárez— Una semana después de las intensas lluvias que se registraron en la ciudad, Cruz Pérez, de 68 años de edad, ve con tristeza cómo flota su ropa en un charco de aguas negras en uno de los dos pequeños cuartos que habita desde hace 20 años, en la colonia Galeana.Una falla en el sistema de drenaje hizo que el agua sucia brotara por una alcantarilla trasera a su domicilio, entró como río y terminó con todo su patrimonio, debilitó paredes y lo dejó prácticamente en ruinas, narró.Al ingresar a su vivienda, tras pocos pasos, los olores fétidos se hacen más intensos, el agua fluye constantemente y la lama ya se percibe en el patio de concreto que se ha tornado color verde azulado y es imposible pasar sin mojar sus zapatos con tal charco.“Así como está, perdí todo”, expresa Pérez. “Ya nada sirve, ni aunque se seque, por los olores fétidos que salen del agua, uno anda aquí porque uno vive aquí pero estar oliendo esto siete días no es humano”, resalta Gabriel Rodríguez, otro vecino afectado.Son al menos cuatro casas donde las afecciones son considerables.Desde lejos sobre la calle Coyuca se puede apreciar un gran charco de agua de drenaje, se percibe el aroma y varias llantas y piedras de concreto que los mismos vecinos colocaron para prevenir a guiadores, pero el acceso es casi imposible.María Dolores Díaz, quien habita en la casa 4429, también ha tenido una semana difícil, todo su patio de arena ahora es verde por la lama que se ha formado, el olor se impregna en su vivienda al grado de tener que limpiar constantemente para aminorar la molestia.Todos los viernes recibe la visita de sus dos nietos pequeños, pero ahora, relata que piensa pedirles que no la visiten por temor a que puedan enfermarse, ya que su patio es un foco de infección y desde afuera, en su banqueta se pueden apreciar los estragos que las lluvias dejaron.“Ahorita vino la pipa esa grandota de alcantarillado y ya fue que destapó la alcantarilla y se paró, ese era el problema, que vinieran pronto, pero esperaron ocho días para venir”, dijo.A diferencia de otros afectados, explicó que no ha tenido pérdidas materiales, pero por la constante corriente del agua, sus pisos se están despegando, el yeso se botó y ahora tendrá que pensar en cómo limpiar toda la suciedad que quedó en su patio y reparar su piso.El afectado mencionó que ahora buscan el apoyo con al menos sacos de cemento para reparar las paredes que se han quebrado a causa de las descargas de agua que buscaron salida por sus viviendas.La señora María Guadalupe Vázquez López, quien vive en la calle Cópala 4411, mencionó haber perdido todas sus pertenencias debido a que el agua se internó en su casa. Ahora sus pertenencias flotan entre 50 centímetros de líquido con residuos.La vivienda 4484 de Cópala y Tixtla se encuentra en las mismas condiciones. Su dueña, la señora María González refirió indignada que hablaron en múltiples ocasiones a la JMAS pero hasta ayer acudieron.Los entrevistados relataron que no es la primera vez que esta situación ocurre, por el contrario es un problema rezagado en el que nadie les apoyó anteriormente aunque han pedido ayuda. Pero cada año es lo mismo, y a pesar de que los recibos siempre llegan puntuales, no se pone remedio.El año pasado ocurrió la misma situación, por lo que arregló sus paredes, las pintó y enyesó, incluso comenzó a colocar piso de cemento en su patio para mejor aspecto pero la cascada de agua de drenaje terminó con ese esfuerzo, cuarteó la pared y levantó el piso.Elba es otra vecina del sector que también resultó afectada, ella expuso que en la casa trasera hace tiempo otros vecinos dejaron la salida del drenaje hacia su patio por medio de un boquete, por lo que entre los habitantes colocaron un tubo de “pvc” que atraviesa desde ese domicilio hasta la salida de su vivienda para evitar que se inundara, ya que cuando eso ocurre, otros domicilios también resultan perjudicados.Pero eso no es todo, además de que su patio también está impregnado de fétidos olores y es color verde por la lama, una pared de block está por colapsar debido a que está justo a un lado de la vivienda de Cruz Pérez, misma de la que el agua no ha dejado de brotar.“Teníamos una semana hablándole a la Junta, todos los vecinos, los de aquí y los de atrás pero no nos hacían caso, es mucho olvido, se les cree uno o dos días pero ¿tanto?, y eso sí ya llegaron los recibos del agua”, expresó la afectada.El Diario solicitó información a Corazón Díaz, vocera de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) quien informó que el reporte fue enviado al departamento de alcantarillado y se enviará personal para solucionar el problema.A mediodía en la zona se observó que varias cuadrillas de la dependencia pasaron y realizaron trabajos para destapar una alcantarilla, tras unos minutos, de acuerdo con los vecinos, el agua disminuyó su corriente pero continuaba saliendo por algunos domicilios.Cruz Pérez puso a disposición los teléfonos (656) 263-55-50 y 68659-27, para la ciudadanía que pueda apoyarlo con material para reparar sus paredes y comenzar de cero. (Abril Salgado / Con información de Alejandro Vargas / El Diario)