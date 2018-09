Abren telebachillerato en Riberas del Bravo

Ciudad Juárez— Diana concluyó la secundaria el semestre pasado, pasaron los meses y su madre no logró pagar su inscripción el CECyT número 7 de San Isidro, la opción educativa más cercana al domicilio de la adolescente que radica en la etapa uno del fraccionamiento Riberas del Bravo.Ahora la menor forma parte del grupo de 101 estudiantes que se incorporó al Telebachillerato “Víctor Hugo Rascón Banda”. El plantel se inaugura hoy a las 10 de la mañana, cinco años y 33.7 millones de pesos después de que concluyó la obra.“Es muy interesante (el proyecto) porque, la verdad, todos queremos oportunidades de estudiar. Me acabo graduar de secundaria y no tuve la oportunidad de meterme a una preparatoria y ahorita mi tía me metió aquí para poder prepararme”, narró la menor frente a un amplio comedor que cuenta con poco mobiliario.La adolescente expuso que su madre no tuvo el dinero para inscribirla en el CECyT, pero al enterarse que en el Telebachillerato la cuota de recuperación es de 500 pesos por semestre y dan facilidades para su pago, corrieron a registrarla.“Me gustan las instalaciones, está muy limpio y por fin usaron esta obra para algo importante porque no se usaba, yo lo veía por fuera y estaba todo feo, ahora ya se usa para algo bueno”, dijo la estudiante.La edificación de estas instalaciones, dentro de un predio donado por el Gobierno Municipal, inició en el 2011 con los recursos del programa federal “Todos Somos Juárez”.El inmueble fue concluido en el 2013, pero ante la falta de financiamiento por parte del Municipio no operó.Para el mes de abril del 2016, la obra considerada un “elefante blanco” dentro de una zona habitacional con un permanente rezago en los servicios públicos, fue inaugurada como el “Centro de Formación Integral para la Prevención y Atención a las Adicciones” y con la expectativa de ser el centro de rehabilitación más grande de Latinoamérica.Pero nuevamente la ausencia de una planeación integral llevó al fracaso el proyecto, ya que el sector salud careció de los recursos para la operación del centro, el cual fue cerrado pocas semanas después de su inauguración.La inversión del centro fue de 33 millones 700 mil pesos de las tres esferas de Gobierno para la construcción, cuya inversión fue de 25 millones de obra, equipamiento por 6 millones 700 mil y 2 millones de pesos en la remodelación.El predio tiene una superficie de de 3 mil 442 metros cuadrados y está localizado en la calle Rivera de Agua Blanca sin número, en Riberas del Bravo Etapa I.La propiedad fue cedida por el Ayuntamiento de Juárez, mediante sesión de Cabildo, al Gobierno del Estado que optó por crear la preparatoria en la modalidad de Telebachillerato.A 18 días de que cierren las inscripciones del primer semestre, 101 alumnos están inscritos y en clase.Algunos de ellos desertaron del CECyT para incorporarse a una escuela cercana a casa.Gustavo Soto del Hierro, coordinador regional en la zona norte del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato, informó que esta escuela nace para atender a los estudiantes de esta poblada zona habitacional que carecían de opciones de estudio, pues el plantel más cercano se encuentra en una comunidad ejidal el oriente de la ciudad.Las características de los alumnos que más destacó Soto del Hierro fueron el deseo de estudiar, de progresar y vincularse con la comunidad del fraccionamiento para generar un entorno seguro.Aunque la escuela no cuenta con televisiones de momento y tienen maestros frente a grupo, los alumnos aseguraron que la escuela fue la mejor opción para ellos y confían en ser la primera generación. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)