Era estudiante, desaparece y la hallan muerta

Ciudad Juárez— Apenas 13 horas duró la pesquisa. El cuerpo de Hazel Arlet Dena Fernández, estudiante de 15 años de edad, fue encontrado tirado en un lote baldío de la colonia Praderas del Sol, al suroriente de la ciudad.La Fiscalía de Género confirmó ayer que el cadáver de la adolescente se encontró el martes entre escombro al fondo de la calle Mezquital y Sol de Primavera. Había sido reportada desaparecida unas horas antes por su familia.Como ella fueron localizados otros dos cuerpos de mujeres más, tan sólo entre el lunes y el miércoles de esta semana.Otra víctima aún no identificada se localizó en la colonia Nuevo Hipódromo, sobre la vía pública, y una más sepultada clandestinamente en un rancho cercano a Ciudad Ahumada, confirmó la vocera de la dependencia ministerial, Silvia Nájera Robledo.Ya suman 18 homicidios de este tipo en lo que va del 2018, de los que se han resuelto 13 en los que los detenidos son en su mayoría parejas sentimentales, informó la portavoz de la Fiscalía de Genero.Hazel Arlet Dena Fernández es la única víctima, de las tres de esta semana, identificada oficialmente por la Fiscalía.Su padre, Rogelio Dena, aseguró que su hija única era una muchacha dedicada a su familia y muy cuidada por él y su madre, que están separados.Apenas hace tres meses la familia perdió a un sobrino de 32 años, primo hermano de Hazel, asesinado a golpes; aún no se recuperaban de esa pérdida cuando sobreviene ahora esta desgracia, dijo.Desesperado exigió respuestas de ambos crímenes. “No nos dicen nada (los agentes investigadores) no sabemos qué pasó, no platican, no dejan saber nada”, comentó Dena apurado por preparar los funerales de su hija, cuyo cuerpo se espera sea entregado hoy por la Fiscalía.Indicó que los amigos de Hazel son menores que ella en su mayoría y que la rebeldía que llegó a mostrar a la familia es la misma que cualquier muchacha de su edad por no dejarla salir a divertirse de forma frecuente.“Por ahora sólo quiero dejar que descanse en paz, no puedo tener odio en la cabeza, quiero que esté tranquila y darle santa sepultura”, comentó el afligido padre.La madre de la víctima, Janeth Rentería, también fue contactada por El Diario pero pidió esperar para hacer cualquier comentario para no entorpecer las investigaciones del homicidio.Según la información de la familia, la adolescente cursaba una carrera técnica de mecánica automotriz y llevaba una vida tranquila y sin vicios.La pesquisa previa por su desaparición dice que a la 1:30 horas del lunes salió del domicilio de una amiga de su madre, después no se supo nada de ella.Vecinos de las calles donde fue encontrado el cuerpo de Hazel la tarde del martes reportaron ese día que sobre la calle Mezquital un vehículo llegó y descendió una pareja que bajó el cadáver y lo arrojó al llano para luego darse a la fuga.Luego de que la Fiscalía le confirmó a la familia de la estudiante la localización del cuerpo, el padre de la víctima publicó en su perfil de Facebock:“Para los que gusten saber qué pasó con mi niña, ella es una víctima más de lo que se vive en este mundo, no voy a decir que Juárez porque esto se vive en todo el mundo, ni voy a decir por qué a mí, porque Dios sabe por qué pasan estas cosas”, publicó Rogelio Dena.La vocera de la Fiscalía de Genero informó también que elementos de la Unidad de Homicidios de Mujeres, y personal de Servicios Periciales trabajaron en excavaciones desde la noche del martes hasta la madrugada de ayer en un rancho de Ciudad Ahumada donde encontraron a una mujer sepultada clandestinamente dentro del predio.Indicó que existe un aparente vínculo entre la desaparición de una mujer en aquella localidad con la investigación que llevó a los agentes a excavar en el rancho de Ahumada.La Fiscalía generó una pesquisa para localizar a Angélica López González, quien tenía su domicilio en aquella población, confirmó Nájera.Dijo que hasta ayer el personal pericial estaba cotejando pruebas para determinar si hay correspondencia entre el cuerpo encontrado ayer –en avanzado estado de descomposición–, con la desaparición de la mujer en Ahumada.Indicó que la causa de muerte del cuerpo exhumado en el rancho es traumatismo craneoencefálico. Añadió que coinciden ropa y razgos, con la pesquisa de López González, pero fue encontrada en avanzado estado de descomposición, y por ello Periciales está esperando muestras de ADN.Sobre la persona cuyo cuerpo fue localizado el lunes en la colonia Nuevo Hipódromo, la vocera indicó que aún no está identificada y las investigaciones para esclarecer su homicidio continúan.Indicó que se llamó a la población que pueda estarla buscando para que acuda a identificarla.Como señas particulares indicó que esta mujer tiene varios tatuajes: uno en el antebrazo derecho con la leyenda "azul" sobre una rosa, otro en el otro brazo que dicen "Vianey y Bianca", y otro que dice Dany en una pantorrilla.Su piel es morena clara, tiene cabello negro, y vestía mezclilla azul y blusa negra con una edad aproximada entre los 25 y 30 años.