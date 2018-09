Ciudad Juárez— A partir del pasado 10 de septiembre corre el plazo de tres meses para que Erasmo Contreras Holguín, padre de tres hijos de 6, 11 y 13 años reúna 91 mil 425 pesos, con los que evitará ir a la cárcel.Esa cantidad es la que dejó de aportar durante seis años como un derecho obligado para el desarrollo de sus hijos (educación, alimentación, vestido, etcétera). Ahora un juez le aplicó el pago retroactivo.Contreras Holguín incumplió un acuerdo del juzgado familiar que terminó por definirse en una sentencia penal que hoy lo pone a un paso de estar tras las rejas, informó Silvia Nájera, vocera de la Fiscalía de Mujeres.Patricia Martínez Téllez, juez familiar, dijo que forzar a las personas de esta manera para cumplir con las obligaciones de asistencia familiar puede ser una opción, “pero estando en la cárcel menos pagarán, porque ahí es una escuela del crimen y no se están buscando las soluciones que se necesitan”, dijo.Comentó que actualmente se ha vuelto usual que las víctimas estén acudiendo al ámbito penal luego de que a pesar de las sentencias y acuerdos en juzgados familiares, los padres siguen incumpliendo en muchos casos con los alimentos.La Fiscalía de Mujeres informó que este año se dieron las primeras dos sentencias de este tipo para obligar a los tutores a cumplir con las obligaciones hacia sus hijos.Silvia Nájera aseguró que no se tienen precedentes de que se hayan dado sentencias penales por este delito en el pasado reciente.Pero de enero a julio del presente año, las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública dicen que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado recibió mil 296 denuncias –en su mayoría de mujeres– por el incumplimiento del pago de pensión alimenticia. Estos casos se ventilaban anteriormente sólo en los juzgados familiares.La mayoría de esas denuncias se presentaron en la Fiscalía de Mujeres local, pero el informe nacional no precisa el porcentaje.La jueza Patricia Martínez dijo que sentenciar a prisión a los incumplidos no es el esquema social que pueda funcionar.Lo sería –dijo– si existiera el Cereso Productivo que se quedó como elefante blanco luego de una inversión millonaria que ahora a nadie le interesa, expuso.Pero bajo las condiciones actuales de las cárceles, difícilmente una persona que fue irresponsable estando en libertad va a cumplir con sus obligaciones tras las rejas, refirió la jueza.En el caso en particular de Erasmo Contreras Holguín, la semana pasada un juez del Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia en su contra por evadir el pago de pensión alimenticia.En 2012, el juzgado Tercero de lo Familiar acordó que este hombre diera a sus hijos 600 pesos por semana para los gastos a los que tienen derecho, pero nunca se cumplió el dictamen.La madre de sus hijos acudió a la Fiscalía de Mujeres y lo demandó penalmente. Dado el antecedente el juez tomó la determinación de que en tres meses pagara el retroactivo de 91 mil 425 pesos, so pena de ir a la cárcel, informó la vocera de FEM.

