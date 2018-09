Se quejan por robo de autopartes en el ITCJ

Ciudad Juárez— Cinco estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) denunciaron a través de las redes sociales el robo de estéreos de sus vehículos dentro del Campus, ubicado en la avenida Tecnológico.La probable comisión del delito ocurrió la tarde y noche del martes y la molestia de los afectados contra la empresa de seguridad responsable de velar por el patrimonio del plantel es tal que piden a la Dirección Escolar la revisión del contrato con esa compañía.“El robo a automóviles en los estacionamientos del Instituto siempre ha sido un problema pero esto ya ha sobrepasado la línea, hoy cinco compañeros estudiantes en diferentes momentos del día sufrieron robo de estéreos y pertenencias; varios más sufrieron la violación de las cerraduras”, denunciaron de manera anónima por temor a represalias.“Este es un problema de siempre como menciono, y constantemente se ha exigido respuesta a las autoridades del Tec y simplemente no hay arreglo, ni mencionan qué acciones tomarán. Otro detalle importante es el hecho de la presencia de guardias a lo largo del instituto que, incluso, se vuelven cómplices”, agregaron.Los quejosos recurrieron a los vigilantes privados después de sufrir los robos.“Sólo mencionan que en la tarjeta que se entrega al entrar al plantel está la información relacionada al ingreso y levantan un reporte”, explicaron molestos.Otro acto de molestia fue el uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias en contra de un estudiante.Informaron que “una de las guardias detuvo a un compañero que por necesidad, al igual que muchos otros, vendía alimentos variados en los pasillos de la escuela mientras en los estacionamientos se suscitaban robos al por mayor”.Ante estas quejas el director del ITCJ, Hermenegildo Lagarda Leyva, dijo que este mismo martes por la noche solicitó una reunión con el Consejo Directivo para determinar las estrategias de seguridad, a seguir a fin de proteger el patrimonio del alumnado y personal docente.Expuso que el delito de robo ha permeado a la institución y se buscará atender de manera integral el problema de la inseguridad que afecta los espacios educativos.“La seguridad al interior del Tecnológico la tenemos que atender de una forma integral, estas situaciones afectan los espacios que antes eran impensables como los centros educativos o religiosos”, expuso.También llamará a cuentas a la empresa de seguridad para demandarle una mayor efectividad, ya que de lo contrario no dudarán en rescindir el contrato.Dijo que al interior del instituto se implementarán controles más rigurosos a la entrada y salida del campus para evitar que los estudiantes sean víctimas de éste y otros delitos.Aunque no descartó que se trate de personas que entran a robar, dijo que la institución debe permanecer abierta a la comunidad.Agregó que solicitarán el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública para reforzar la seguridad exterior del plantel, aunque según las denuncias de los estudiantes, el delito se comete en los estacionamientos.Ayer el secretario Ricardo Realivázquez Domínguez dijo que en apoyo al plantel educativo y en atención a las denuncias anónimas de los estudiantes, reforzarán los rondines en el exterior del instituto y habrá un acercamiento con los guardias de la empresa de seguridad privada.

