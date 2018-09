'Frena obras falta de fondos federales'

Ciudad Juárez— Diversas obras de movilidad urbana se encuentran estancadas por falta de recursos, dio a conocer Andrés Carbajal Casas, titular de Obras Públicas.Entre éstas se encuentran las correcciones de las rutas troncales I y II, y de los bulevares Juan Pablo Segundo y Óscar Flores. Los trabajos no han tenido la inversión necesaria ‘de aproximadamente 2 mil millones y medio de pesos’.“Dentro de todas esas obras hay recursos estatales y federales. A raíz del encono de Peña Nieto para el estado de Chihuahua no sólo no llega el dinero, a veces llega menos y apenas alcanza para resolver los problemas del gasto corriente. El impuesto principal de este país es el Impuesto Sobre la Renta y el Gobierno federal se queda con todo eso”, mencionó Carbajal Casas.“Si nos dieran en obra lo que les pagamos por Impuesto Sobre la Renta seríamos una superciudad de primer mundo. Definitivamente esperamos que haya una mejora con la llegada del nuevo presidente; ya hemos estado trabajando, hemos tenido reuniones con funcionarios del nuevo Gobierno y confiamos que venga un desarrollo en las actividades de gobierno”, agregó.Mencionó que se están pensando estrategias para mejorar la fluidez del bulevar Zaragoza y la avenida De las Torres. Añadió que se tiene que pensar en mejorar el flujo de transeúntes, pero se enfrentan a que no se pueden colocar puentes peatonales.“Si ponemos puentes peatonales elevados los sistemas de transmisión de energía eléctrica no nos lo permitirían y se pondría en riesgo la seguridad de los caminantes. No hay crucero que se resuelva al cien por ciento, pero lo importante es reducir el índice de siniestros”, comentó el funcionario.“Hay otra forma de clasificar los proyectos, por el tipo de tráfico. Se puede calificar desde la A hasta la E. La E es imposible, quiere decir que ya (un proyecto) no funciona y siempre está lleno de carros. Conforme se vayan resolviendo algunos aspectos se va mejorando la calidad del crucero, a un crucero A”, declaró.Agregó: “Son obras que vienen a reducir considerablemente el problema de movilidad urbana y eso para nosotros es muy importante”.

