Ciudad Juárez— Aunque intentaron defenderse los dos presuntos carjackers acusados de haber chocado seis vehículos en el bulevar Manuel Gómez Morín al intentar huir tras apoderarse de una camioneta Nissan Titan, ayer fueron vinculados a proceso penal.Óscar Alejandro Vázquez Quiriarte y Rubén Eduardo De La Mora Dávila enfrentan cargos por el delito de robo calificado y el segundo de ellos también por daños dolosos pues era quien conducía el automotor cuando pretendían escapar.Ayer ambos rindieron declaración ante el Tribunal de Control para afirmar que son inocentes pero su dicho se consideró ilógico pues denunciaron que no les tomaron fotografías para el reconocimiento efectuado por el propietario de la camioneta Nissan, y el afectado los identificó a través de la cámara de Gesell.Los hechos iniciaron aproximadamente a las 15:58 horas del martes pasado en el estacionamiento de la tienda Home Depot, ubicada en las avenidas Tecnológico y Ejército Nacional, cuando De La Mora presuntamente utilizó un arma de fuego para amagar a Cornelio Espinoza y quitarle la Titan modelo 2017 con placas 894-TYJ del Estado de Nuevo Mexico.De lado del copiloto al parecer subió Vázquez Quiriarte y ambos huyeron del sitio en la Titan.El afectado reportó lo sucedido a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), unos elementos se quedaron con él y otros agentes de la misma corporación iniciaron la búsqueda.Minutos más tarde los preventivos ubicaron el vehículo en la avenida Tecnológico y les marcaron el alto pero estos iniciaron la huida. Sin embargo, el guiador perdió el control del volante y ocurrieron una serie de accidentes viales.El primer impactó sucedió en la Manuel Gómez Morín metros antes del cruce con la calle Manantial cuando De La Mora se subió a camellón y golpeó contra un Ford Lobo modelo 2010 conducido por María Rosalinda Herrera Almeida quien iba por esa arteria con dirección al poniente.Al continuar la fuga en la misma avenida antes de llegar al cruce calle Estanque, el presunto carjacker impactó la Titan contra un GMC pick up modelo 2005 que iba tripulado por Javier Sandoval Gómez quien se dirigía hacia el oriente de esa vía y estaba detenido esperando el cambio de luz del semáforoA pesar de esos choques, el presunto ladrón continuó huyendo por la calle Pedro Rosales de León, y golpeó contra un Ford F-150 modelo 2005 cuyo conductor, Juan Alberto Arco Rodríguez, estaba haciendo un alto.Por el golpe este último automotor se impactó contra un Jetta modelo 2012 guiado por Arturo Valadez Palacios, ese mueble también estaba sin movimiento sobre la Pedro Rosales de León.También por el golpe de la Titan, la Ford F-150 pegó contra dos unidades de la SSPM, ambas Ram modelo 2017 con número económicos 193 y 108.Durante el intento de huida, Rubén Eduardo De La Mora Dávila manejó a exceso de velocidad, en sentido contrario y cortando la preferencia de paso de los otros automovilistas, de acuerdo con un parte informativo elaborado por agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) y presentado ayer por un agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control Alberto Contreras Payán.Todos los afectados presentaron su denuncia ante el MP y al realizarse los dictámenes para evaluar los daños. Así se determinó que el costo de la reparación de la Ford Lobo asciende a 27 mil 950 pesos; del Jetta modelo 2012, los daños se cuantificaron en ocho mil 600 pesos; en las patrullas propiedad del Gobierno Municipal, la afectación es 24 mil y 12 mil pesos de las unidades 193 y 108, respectivamente; de la GMC pick up las pérdidas son de 57 mil 300 pesos y de la Ford F-150 de 30 mil 700 pesos.Mientras que de la Nissan Titan la afectación es equivalente a 958 mil 300 pesos, por lo que se consideraron daños totales.Ayer el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Vázquez Quiriarte y De La Mora Dávila por el delito de robo calificado y contra el último también por daños dolosos. Además aprobó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y dejó vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la primera diligencia.

