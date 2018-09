Vinculan a hombre por homicidio

Ciudad Juárez— Un hombre fue vinculado a proceso penal por su presunta responsabilidad en un homicidio cometido el pasado 3 de septiembre en una vivienda de la colonia Revolución Mexicana. La víctima fue asfixiada y su cadáver lo arrastraron a un lote baldío.El sospechoso Adrián Ramos Molina, apodado “El Tata”, fue detenido inicialmente por el ilícito de resistencia de particulares y luego se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.Los hechos sucedieron entre las 01:45 y las 03:00 horas del pasado 3 de septiembre, en una casa ubicada en la calle Enrique Hernández Campos número 2125 de la colonia Revolución Mexicana en contra de Lorenzo Rafael González Hernández conocido por sus amigos como “El Lencho”.De acuerdo con el parte informativo elaborado por el agente ministerial Noé Agustín González Villalobos, ese 3 de septiembre él fue enviado a las calles antes señaladas y al llegar un policía municipal le indicó que a las 06:45 horas se había reportado al 911 que había un hombre desnudo tirado y a simple vista presentaba muchos golpes. Por lo que se generó el folio 4118532 y ellos fueron enviados al lugar.El ministerial observó la escena del crimen acordonada y vio a un masculino con los pantalones a la altura de los tobillos y una camisa a cuadros color negro con café colocada a la altura de los genitales.Al practicarle la necrocirugía, se determinó que la víctima murió a consecuencia de asfixia por ahorcamiento.Un testigo, Eliseo Ortiz Sáenz, señaló que la noche del pasado 2 de septiembre en el inmueble se encontraban Édgar, “El Trini” o “Basura”, Adrián Ramos Molina, el ahora fallecido y él. Además explicó que al lugar llegó la novia de la persona asesinada de nombre Wendy.El declarante también dio a conocer que como a las 23:00 horas se suscitó una discusión entre la víctima y su novia y éste empezó a darle puntapiés en el estómago a la mujer. Por lo que intervinieron Édgar y Adrián. Después se fueron del lugar Wendy y otra persona y el ahora detenido metió a la víctima –quien se encontraba drogada– por la fuerza a la vivienda, después los vio forcejear.El testigo señaló que él se retiró de la casa y como a las 03:00 horas que regresó encontró tirado el cuerpo de Lorenzo Rafael González.Otro testigo de nombre Manuel Ortiz García, padre de Eliseo Ortiz Sáenz, declaró ante el MP que ese 3 de septiembre él llegó a su vivienda como a las 02:30 horas y le llamó la atención a su hijo porque se encontraba en el exterior de la propiedad del presunto homicida.Ortiz García explicó que su hijo salió y regresó a su casa en varias ocasiones y en una de éstas él se quedó afuera esperándolo y observó que el ahora detenido sacó el cuerpo de la víctima de la casa ubicada en la calle Enrique Hernández Campos. Puntualizó que vio que lo arrastraba de las manos, con rumbo a la casa de Édgar y al estar en la banqueta trataba de levantarlo pero el cuerpo no respondía, estaba suelto totalmente y observó a la víctima sin camiseta.“Se veía anormal, se veía golpeado. Me pareció extraño ya que la víctima no tenía ninguna reacción, luego vi que Adrián iba dando vuelta a la cuadra, y se metió a su domicilio, luego salió a la banqueta y volteaba a todos lados, se metió y al ratito volvió a salir ya nada más hasta la reja”, señaló el testigo.Tras conocer esos datos la jueza de Control Maribel Carrillo Mendoza dictó el auto de vinculación en contra de Adrián Ramos Molina y aprobó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria además de dejar vigente la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al acusado en la primera diligencia. (Blanca Carmona)

