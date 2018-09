Ahora sí tiene mi apoyo: Corral

Ciudad Juárez— El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, dijo que no acudió a la primera toma de posesión de Armando Cabada en 2016 para marcar la diferencia que había tenido con él, pero ayer acudió para mostrar su apoyo al presidente municipal con quien, afirmó, ha superado diferencias y ofrece trabajar juntos.“No pude venir a la primera toma de protesta, bueno, no quise venir porque inició ese mandato bajo un diferendo que tuvimos el presidente de Juárez y un servidor, y con mi ausencia en aquella ocasión quise demostrar mi inconformidad por aquellas decisiones que entonces se tomaron, que para fortuna nuestra y de Juárez muy pronto se rectificaron y reencauzamos nuestra relación institucional y nuestro ánimo de colaboración”, expresó.El mandatario dijo que ahora sí acudió para mostrar su colaboración y deseo de reforzar los vínculos de trabajo institucional y también para recuperar viejos lazos de amistad que pueden servir para todo Juárez.Señaló que tienen retos por resolver y la única manera de hacerlo es con una coordinación efectiva, no sólo que conjunte recursos sino que armonice objetivos, métodos y formas de avaluar su trabajo.Corral dijo que ha tenido un buen acercamiento con el presidente electo y con la gran mayoría de los que van integrarán el próximo gabinete federal.“Ciudad Juárez está en la mira del próximo presidente de la república, en las ocasiones que he tenido de platicar con él así se me ha transmitido, pero también en las reuniones con el futuro secretario de Hacienda, de Salud, Economía, de Seguridad”, expresó.Agregó que eso hay que aprovecharlo con proyectos y planteamientos serios, profesionales, por lo que hay que trabajar juntos en los temas de la recuperación del Centro Histórico de Ciudad Juárez, de infraestructura para el drenaje pluvial, seguridad pública, infraestructura para una mayor movilidad en pavimentación.Indicó que el primer acuerdo que ha tenido con el presidente electo es la terminación de los dos hospitales inconclusos y se planeó en un año finalizarlos.

