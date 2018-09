Se unen para cuidar el medio ambiente

Ciudad Juárez— Para salvaguardar la ecología de la ciudad, ayer se presentó una nueva organización denominada “Vigilantes al Cuidado del Medio Ambiente”, compuesta por empresas, líderes de colonia y llanteros que trabajarán en soluciones para aminorar la contaminación.Héctor Ortiz Armijo, presidente de este grupo, explicó que tienen preparada una denuncia por la invasión de la llanta de desecho contra las empresas detectadas que proveen este material y no le dan confinamiento como lo marca la ley.“Hay un desafortunado desacuerdo, y podemos decir, hasta mal negociado, porque se han aprovechado de la necesidad de nuestro país, nuestra frontera y Estado, al no contribuir, que es el deber de todo ciudadano y autoridad”, dijo.Mencionó que en el Tratado de la Paz hay compromisos binacionales para disponer de los desechos que no tienen un país y el otro sí.“Hay empresas americanas que se dedican a la recolección de llanta en Estados Unidos y que están cobrando una cantidad por cada llanta, que deben darle disposición final ellos mismos y la están enviando a México a través de nosotros los llanteros”, señaló.Ortiz Armijo resaltó que la principal problemática es que el dinero para confinar dichos neumáticos en Juárez, no llega, lo cual es una situación preocupante por los químicos que contiene, ya que estos se adhieren a los pulmones y ocasionan cáncer, expuso.Pese a los cuestionamientos sobre las empresas a las cuales adjudica esta acción, Ortiz no hizo señalamientos específicos, pero aseguró que ya están identificadas.Expuso que este grupo ecologista piensa sumar a esta iniciativa al gobernador, presidente municipal, senadores electos, diputados locales y federales para hacer sus propuestas bajo términos legales, y tener una línea especial de denuncia ciudadana.Como parte de las propuestas para disminuir la contaminación de desechos en la ciudad, puntualizó que en un primer punto se planteará una limpieza en el Centro Histórico de la Ciudad.Además, resaltó que se buscará implementar una ley para que los niños desde su educación preescolar cursen una materia relacionada con la cultura ecológica.Finalmente dio a conocer que también se implementará el uso de cajas de tráiler en distintos puntos de la mancha urbana, para que los ciudadanos puedan dejar ahí llantas abandonadas que encuentren por la calle o sean personales, para así darles el destino final sin contaminar el medio ambiente.

