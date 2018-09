Ciudad Juárez— Las comisiones de regidores se repartieron según su experiencia y a propuesta de la administración municipal.El fin de semana pasado hubo un diálogo con los ediles para conocer su punto de vista y el domingo, antes de la toma de protesta del Ayuntamiento, se hicieron algunos cambios, indicaron algunos regidores entrevistados.Las comisiones más importantes como Hacienda y Gobernación son coordinadas por regidores independientes.El Ayuntamiento cuenta con 26 carteras, de las cuales dos se crearon en la administración pasada, la de Atención al Adulto Mayor y la de Atención de los Derechos Humanos y Grupos Vulnerables.La coordinación de las comisiones se aprobó por el Ayuntamiento en la primera sesión que se realizó la madrugada del lunes.El fin de semana el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, les indicó las carteras en las que según su experiencia habían quedado como coordinadores, secretarios o vocales.En esa reunión algunos manifestaron que no estaban de acuerdo, y todavía el domingo en la noche en la toma de protesta del Cabildo se hicieron algunos cambios, afirmaron ediles.El regidor independiente José Ávila Cuc fue el único que votó en contra de este acuerdo, porque aseguró, no estuvo a favor de que lo hayan sacado de la cartera Revisora de Fraccionamientos, en la que fue vocal en la administración pasada.“Me parece que hay una experiencia que se está desperdiciando. Las comisiones en las que me proponen entrar hay que llevar ese proceso de volver a aprender, te lleva tiempo, por esa razón no estuve de acuerdo con la forma. Por eso voté en contra”, explicó.El regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Jesús José Díaz Monárrez dijo que inicialmente le asignaron trabajar en la de Atención al Adulto Mayor y manifestó que no estaba de acuerdo.“Yo no entiendo para qué hay una comisión de esa naturaleza si no tenemos recursos, no tenemos presupuesto para ayudar a ese grupo con un número de gente tan necesitada, yo protesté y sí me cambiaron”, explicó.Ávila Cuc dijo que las comisiones deberían asignarse según sus intereses y capacidades y los mismos ediles deberían elegirlas en un proceso de negociación, “no fue así, simplemente llegaron y nos dijeron estas comisiones”.