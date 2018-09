Define hoy Cabildo al secretario de Seguridad

Ciudad Juárez— El Cabildo definirá hoy al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en una sesión extraordinaria, dio a conocer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.El resto de las posiciones en la administración, agregó, se nombrarán a finales de esta semana o principios de la otra, por lo que mientras trabajarán como encargados de despacho los funcionarios de su primera gestión.“Lo estoy haciendo no porque no tenga definida las modificaciones que voy a hacer, sino porque hay que darle tiempo a esto, no hay que apresurarnos”, manifestó.Dijo que en una sesión extraordinaria se definirá al secretario de Seguridad Pública, la cual podría realizarse este día, y en la que el jefe de la Policía Municipal se elegirá mediante una terna.“Le he conferido al licenciado Ricardo Realivázquez que atienda el despacho como secretario y lo voy a proponer en esa terna porque creo que vale la pena seguir trabajando con su liderazgo”, aseguró Cabada.Expuso que las otras direcciones se definirán en menos de siete días.“Los nuevos funcionarios serán realmente pocos, y algunos enroques que también promoveré, y que también no dependen de mí; yo voy a proponérselos, si ellos deciden seguir trabajando aquí, qué bueno”, expuso.El alcalde declaró que ya ha recibido mensajes de algunos funcionarios que ya no quieren continuar en la administración, omitió decir quiénes, pero aseguró que no son muchos, “y yo voy a respetar eso”.“Hay también mensajes que no necesariamente son enviados de manera directa, pero hay actitudes de personas que no quieren seguir y no van a seguir; no voy a obligarlos”, comentó Cabada.Mencionó que por el momento el único funcionario ratificado es el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, quien el lunes por la madrugada rindió protesta como parte del Ayuntamiento.“Todos los demás están como encargados del despacho, son hombres y mujeres serios y responsables que le han apostado a la administración durante 23 meses, la gran mayoría de ellos”, declaró.