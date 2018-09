Ciudad Juárez— Luego de que una tercera instancia electoral resolviera que no fue el vencedor de la elección, Javier González Mocken insistió que su candidatura, lanzada por Morena, el PES y PT, fue la ganadora.Mientras dijo que está asimilando el proceso electoral, afirmó que el proyecto resolutivo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) era a su favor, pero los magistrados cambiaron de parecer dos horas antes de resolver.“Tenemos indicios de que así fue porque lo hablamos con gente del tribunal, pero se dio la vuelta en las últimas dos horas. Quién sabe, ese es el tema. Después de la presencia del señor Cabada se cambió el proyecto”, declaró.González Mocken dijo que “algo pasó” en la comparecencia que tuvo el independiente con los magistrados de esa sede jurisdiccional antes de que salieran a sesionar, “pero ya no hay nada que hacer”.Tras la batalla que se llevó en tres tribunales electorales, González Mocken se dirigió a quienes lo apoyaron en campaña a través de su cuenta de Facebook, con un mensaje en el que insistió que fue el ganador de la contienda.“A quienes votaron por nuestra fórmula: gracias por creer en nosotros, su voto legítimamente es lo más valioso aunque otras instancias no lo hayan valorado, tengan la certeza que ganamos en las urnas, eso no lo podrán rebatir”, manifestó el morenista.Dijo que hasta hoy no ha recibido ninguna propuesta de parte del Gobierno federal electo ni del partido Morena para un trabajo, a pesar de que en un comunicado, el domingo, le ofrecieron colaborar desde la frontera con la próxima administración.“Martín Chaparro Payán pidió a González Mocken continuar en el proyecto de Morena, colaborar desde la frontera con el Gobierno federal y apoyar el trabajo de los diputados federales y locales”, escribió el partido en un comunicado.Sin embargo, aunque aseguró que seguirá militando en Morena, al que se afilió tras renunciar al PRI este año, anotó que estos días los aprovechará para reflexionar y dedicarse a lo único que sabe hacer, atender su despacho de abogados y a su vida privada y profesional.“Gracias por escribir juntos esta parte de la historia. Hoy reitero mi compromiso con todos ustedes, con mi querida Ciudad Juárez, a la que habré de seguir sirviendo desde otras trincheras. Hago votos porque a nuestra ciudad le vaya bien”, dijo en sus redes sociales.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.