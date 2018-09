Inundan aguas negras casas en la colonia Galeana

Ciudad Juárez— Desde el jueves pasado una “megafuga” de aguas negras invade varias cuadras de la colonia Galeana.Vecinos del sector que colindan con las vialidades Tixtla y Teloloapan mencionaron haber hablado en variadas ocasiones a las autoridades de Bomberos y de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) sin que hasta hoy se tenga solución a su problema.La señora María Guadalupe Vázquez López, quien vive en la calle Cópala 4411, mencionó haber perdido todas sus pertenencias debido a que dicha agua se internó en su casa. Ahora sus pertenencias flotan entre 50 centímetros de líquido con residuos.“Desde que llovió se estuvo metiendo el agua. Hemos hecho el reporte a los bomberos, a los de la Junta de Aguas y no. Solo nos decían que ya hicieron el reporte pero pues hasta ahorita no han hecho nada. Ya tiene (el agua) hasta basura. Yo quisiera saber si me pueden ayudar también con muebles porque nada más pude rescatar los papeles”, mencionó la mujer.“(A las autoridades pidió) Qué nos echen la mano. Mi esposo vende dulces, y apenas para la papa ahorita”.Asimismo, la vivienda 4484 ubicada entre las vialidades Cópala y Tixtla, también se encuentra en las mismas condiciones. Su dueña, la señora María González refirió indignada que hablaron en múltiples ocasiones a la JMAS pero jamás se presentó. Su número de reporte, según comentó, fue 698367.“Hasta gallinas vomitó el drenaje, ahí tengo una gallina que me vomitó el drenaje en el baño. Les hablamos a todos, hasta a los bomberos. Los bomberos dijeron que iban a sacar el agua, y no, no la sacaron. Los de la Junta de Aguas nunca se aparecen. No es justo que nos dejen así, que nos dejen morir a todos los que vivimos ahí”, dijo la afectada.“Se nos echaron a perder las lavadoras, se nos echó a perder todo. ¿Por qué no nos hicieron un buen drenaje y buenas banquetas? Siempre, eso es cada vez que llueve y no nos hacen caso. Ah, pero eso sí, el recibo siempre nos llega cada mes. Pagamos 400 de agua pero ¿por qué no vienen a arreglarnos los drenajes!”, agregó.A su vez, la señora Carolina Pérez, cuya residencia con el número 4417 está ubicada en la calle Coyuca, menciona que el agua ya está saliendo hasta por debajo del piso de su hogar. Dijo tener miedo de que su casa se le caiga encima.“Es una pestilencia terrible. Yo quisiera que nos ayuden por el amor de dios. Tengo miedo de que se nos caiga la casa. Ya lleva varios días remojada. Hablamos a la Junta de Agua y ellos nos dicen que tienen mucho trabajo. A otras de las casas de aquí ya se le están cayendo las paredes al señor”, mencionó la señora con notable hartazgo.Los ciudadanos antes referidos, en conjunto con otros más, estarán poniéndose de acuerdo mañana para saber qué harán en caso de que su problema no sea solucionado en los próximos días.