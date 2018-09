Ciudad Juárez— “¿Qué hago aquí? Es mejor irme”, pensaba Erika con frecuencia, pero una amiga que hace algún tiempo pensaba lo mismo detectó síntomas que le resultaron familiares y le tendió la mano.La mujer de 23 años está ahora en franca recuperación, pero recuerda lo que vivió y advierte que las personas con tendencias suicidas difícilmente se dan cuenta que tienen un problema y, si no reciben apoyo, terminarán con su vida.Las estadísticas oficiales la respaldan, hasta julio del 2018 son 66 las personas que se suicidaron, mientras que durante el primer semestre del presente año mil 478 fueron atendidas tan sólo en la Línea de Crisis de los Servicios de Salud del Estado.El rango de hombres y mujeres con ideas suicidas, advirtieron ayer especialistas, es mayor todavía a lo que se capta en las instituciones y toda la comunidad debe estar vigilante de quienes tengan actitudes tendientes a quitarse la vida, expusieron ayer durante su participación en un foro para conmemorar el Día Mundial de Prevención del Suicidio.En Chihuahua, dijo la licenciada en Psicología Rosalinda Rodríguez durante su plática, “el suicidio es una situación muy grave”.El más reciente estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que dio a conocer en septiembre de 2017, encontró que en el 2015 el estado de Chihuahua presentó el rango más alto en la República Mexicana de suicidios por cada 100 mil habitantes con 11.4%.Datos periodísticos con base en informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinan que en Ciudad Juárez durante el 2008 se registraron 78 casos de personas que se quitaron la vida, para el 2009 la cifra fue de 92 y para el 2010 alcanzó las 74.A lo largo del 2011 fueron 71 las víctimas, en el 2012 el número llegó a las 67 y a 68 para el 2013.En el 2014 la incidencia fue de 67 personas que murieron por su propia decisión, para 2015 llegó a 84, en el 2016 la cifra se disparó hasta 127, mientras que en el 2017 bajó a 101.Rodríguez centró su exposición de ayer en torno a los medios de comunicación y las redes sociales como factores que impactan al fenómeno del suicidio, tanto de forma negativa como positiva.Mencionó, como ejemplo, que al buscar en Google temas relacionados se pueden encontrar miles de materiales, pero la empresa optó por programar la búsqueda para que aparezcan también números telefónicos de atención a crisis emocionales.En Facebook, continuó, cualquier fotografía tiene la opción para ser reportada, entre las nueve opciones que se presentan en el apartado de “enviar comentarios sobre esta foto” se incluye la de “suicidio y autolesión”, así que cualquiera que detecte alguna pretensión para quitarse la vida puede notificarlo y a la vez tratar de ayudar.Lo mejor, agregó, es acercarse a la persona en problemas, escucharla sin juzgarla, acompañarla y buscarle apoyo.El también psicólogo Alejandro Díaz expuso que tanto las familias como la comunidad en general deben estar vigilantes para detectar cualquier signo de intención suicida.Preguntar, dijo, es la mejor forma de prevenir y esa actitud de cuidado no debe circunscribirse únicamente al perímetro del hogar o de la familia, sino que debe estar extendido a otros espacios tales como el barrio, la escuela, la Iglesia y otros centros de reunión humana.Los asistentes al foro, que se realizó en el Centro Cívico de Smart, expusieron como causas de esa problemática se genera porque las víctimas están expuestas a la violencia, a la desintegración familiar, a la desatención en hogares y escuelas, a la falta de información y apoyo, situaciones que las hacen vulnerables.A la actividad asistieron representantes de la FGE, del Sector Salud, de instituciones educativas, así como estudiantes y profesionistas de carreras afines al tratamiento de conflictos emocionales.Otras estadísticas dadas a conocer por el INEGI indican que la segunda causa de defunción en personas de 19 a 29 años a nivel nacional es el suicidio, mientras que en Ciudad Juárez el 1.7 por ciento de la población, que representa a 15 mil 647 individuos, pensó en suicidarse durante el 2017.En ese mismo lapso el 1.3 por ciento de la población, que son 11 mil 695 personas, intentó suicidarse.El proyecto “Amor a la vida”, que se realizará a lo largo de la presente semana, es otra de las actividades de la campaña para prevenir el suicidio.Trabajadores del Departamento de Desarrollo Humano e Inclusión de la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Frontera Norte repartieron volantes para sensibilizar sobre el fenómeno y prevenirlo; además, realizaron acciones de escucha activa por parte de tres terapeutas.Juan Manuel Ríos, portavoz de la dependencia, dijo que el suicidio no es un problema aislado, sino que lo rodean otras problemas o razones como duelos, pérdidas, violencia de género y otros.“Nosotros apoyamos con factores protectores para que se prevenga en caso de que se llegara a detectar”, añadió.En los volantes se incluyeron números telefónicos, así como la dirección de los lugares a donde los interesados pueden acercarse para recibir ayuda.La campaña se desarrollará en todos los centros comunitarios que se ubican en las colonias Altavista, Águilas de Zaragoza, Anapra, El Mezquital, Fray García de San Francisco, Riberas del Bravo, Morelos, Las Haciendas, Independencia 1 y 2, El Granjero y en el Parque Central, donde terapeutas y mediadores brindan asesoría y atención sicológica gratuita.911 / *2232AltavistaÁguilas de ZaragozaAnapraEl MezquitalFray García de San FranciscoRiberas del BravoMorelosLas HaciendasIndependencia 1 y 2El GranjeroParque Central

