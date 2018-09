Ciudad Juárez— El recuerdo de la pareja de estudiantes del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), Gina y Sergio, que se suicidó en el 2016, aún permanece en la mente de alumnos y maestros, los cuales se duelen ante la tragedia que enluto a varias familias.Para prevenir nuevos decesos originados por crisis depresivas, personal docente y alumnado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) participaron en la campaña informativa como parte de las actividades organizadas para la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que instituyó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2003.Hazel Salinas, jefa de la Coordinadora de Orientación y Bienestar Estudiantil (COBE), dijo que desde las 09:00 horas fue instalada la mesa informativa en donde estudiantes de Enfermería distribuyeron trípticos y otro material relacionado con el suicidio, como las principales causas, señales de alarma, ¿qué hacer?, mitos y realidades, entre otros datos relevantes.“El objetivo es brindar herramientas muy prácticas a los alumnos para que puedan ser auxiliares de aquellas personas que están pensando en quitarse la vida, cosas muy simples como la escucha, la empatía, el detectar ciertas señales”, dice la psicóloga.Otra de las actividades, además de la creación de la palabra “VIVE” con figuras humanas, fue la instalación de un muro en el cual los estudiantes escribieron las “sin cuenta” razones para vivir.“Dios te ama”, escribió una alumna de la carrera de Odontología en el muro.“La vida es un regalo, no la desperdicies”, “conoce el mundo”, el mundo necesita tu sonrisa”, eran parte de los textos que plasmaron con gises de colores los estudiantes.“No podemos disponer de nuestra vida”, dijo otra alumna de la licenciatura de Enfermería.“Yo conozco a varios amigos que han vivido crisis fuertes emocionales por muchos motivos, uno perdió a su papá en un hecho violento, otra amiga perdió a su novio en un accidente de motocicleta y ambos han tenido ideas suicidas”, confió Ricardo, alumno de Odontología.“Las personas muchas veces no lo demuestran pero sí piensan en el suicidio, mucho, pero solo ellos saben lo que están viviendo y debemos de tener empatía”, agregó el estudiante, uno de los que aceptó plasmar un mensaje de aliento en el muro instalado en ICB.Entre las actividades de la UACJ programadas para este primer día estaba la difusión de dos cortometrajes alusivos a la vida, así como la actividad “Yoga de la Risa”, terapia reconocida como el nuevo concepto en el camino de la autosanación.La psicóloga dijo que la UACJ no está exenta del problema que agobia al mundo, que es la tendencia suicida, sin embargo, precisó que se han detectado los casos muy a tiempo y los estudiantes están recibiendo el debido tratamiento mientras continúan con sus estudios.Salinas explicó que es importante que los padres estén pendientes del comportamiento de sus hijos.“Siempre es importante mantener el canal de comunicación abierto preguntar de manera clara: “pareciera que me estás indicando que no te gusta estar aquí, pareciera que quisieras quitarte la vida, ¿estás pensando en el suicidio?”, aconsejó.Dijo que la palabra suicidio no debe ser un tema tabú, al contrario.“Como psicólogos sabemos que es importante hablar de manera clara con nuestros hijos, que eso genera lazos de confianza y vínculos sanos en el sistema familiar”, aseguró.Fuente: ICB

