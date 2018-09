Ciudad Juárez— La avenida Tecnológico será abierta parcialmente a la circulación vial en las primeras horas de hoy lunes después de que se avanzó en los trabajos de reparación del hundimiento que se registró el pasado viernes.La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que se abrirán dos de los cuatro carriles en sentido de sur a norte mientras que se espera que para la madrugada del martes se pueda reabrir la vialidad en su totalidad.La dependencia informó que ayer se reanudaron los trabajos de compactación desde las 8:00 horas y posteriormente se instalaron 18 metros cúbicos de concreto de fraguado rápido en tres carriles del cuerpo oriente de la avenida Tecnológico.Reportó que se espera que la vialidad se abra al tráfico vehicular a más tardar a las 3:00 horas hoy, sin embargo señaló que es de primordial importancia que se conduzca con precaución y reduzca la velocidad al pasar por este cruce para evitar algún accidente.La JMAS hizo un llamado a los peatones que utilicen este cruce a no acercarse a las obras en proceso, ya que por la profundidad en que se encuentran haciendo la compactación podrían ocasionar algún accidente innecesario.Señaló que la tubería que se encontró dañada en la red sanitaria en este cruce ya había cumplido su vida útil, ya que hace aproximadamente 30 años que fue instalada.La JMAS informó que este tramo no formó parte del Programa de Movilidad Urbana.Dijo que en el transcurso de mañana se continuará con los trabajos de compactación y si las condiciones climatológicas lo permiten se procederá a la colocación del concreto en la superficie restante, de tal forma que sería mañana por la madrugada cuando se puedan reabrir las vialidades en su totalidad.Señaló que la avenida Tecnológico con circulación de norte a sur permanece desviándose por el retorno sobre la avenida Teófilo Borunda para incorporarse nuevamente a la Tecnológico, mientras que el acceso por Paseo de la Victoria sigue cerrado hasta terminar por completo los trabajos.La JMAS recomendó que se tome el tiempo necesario para trasladarse si utiliza este cruce, maneje con precaución, reduzca la velocidad, sea cortés al manejar o tome vías alternas.“Es necesario hacer estos trabajos en cuanto se detecta tubería colapsada o en mal estado para evitar la posibilidad de algún accidente, de antemano la JMAS Juárez agradece la paciencia y comprensión”, señala el comunicado.Personal de Ingeniería y Alcantarillado de la JMAS detectó un hundimiento no expuesto en avenida Teófilo Borunda y avenida Tecnológico, por lo que se vio en la necesidad de desviar el tráfico vehicular para poder realizar los trabajos de reposición de tubería.La JMAS informó que son 40 metros lineales de PVC de 91 centímetros de diámetro los que se están reponiendo para que el drenaje sanitario no se quede estancado en los inmuebles de la zona circundante al punto antes mencionado.Reportó que en coordinación con la Dirección de Vialidad se acordó cerrar el cuerpo norte de la avenida Teófilo Borunda desde el Paseo de la Victoria, sólo se tendrá acceso al tráfico local en este tramo, mientras que en la circulación de la avenida Tecnológico de sur a norte se desvían los vehículos para tomar el retorno por la avenida Teófilo Borunda para retomar nuevamente la Tecnológico.• Se abrirán dos de los cuatro carriles en sentido de sur a norte• La avenida Tecnológico con circulación de norte a sur permanece desviándose por el retorno sobre la avenida Teófilo Borunda para incorporarse nuevamente a la Tecnológico• El acceso por Paseo de la Victoria sigue cerrado hasta terminar por completo los trabajos

