Ciudad Juárez— Funcionarios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) visitó el Centro de Bienestar Infantil Santa María, de la colonia Ciudad Moderna, con el propósito de replicar el modelo en otros estados de la república, informó Torres.El sacerdote Aristeo Trinidad Vaca, fundador del Desarrollo Comunitario Santa María, narró que todo comenzó cuando hace años en una visita a un enfermo en la colonia Primero de Septiembre, escuchó el llanto de un par de niñas junto a la casa; estaban solas y amarradas a una cama porque la mamá se había ido a trabajar.“Nos metimos a la casa y estaban amarraditas de sus manitas y tenían sed, nada más, era todo, eso me impresionó mucho, me impactó. ¿Cómo es posible que dos criaturas estén solitas y amarradas? ¿Cuál no sería la necesidad de la pobrecita madre?“Entonces pensamos en una guardería como respuesta”, dio a conocer.Relató que tras ese suceso se vieron otras problemáticas en el sector como la falta de hospitales, de esta manera surgió un trabajo comunitario que ya está por cumplir 20 años.“Es una cosa muy modesta, muy sencilla pero que garantiza el cuidado y la educación en valores de cientos de niños todos los días”, expresó.Al menos el 25 por ciento de los niños que cursan la educación básica en escuelas públicas de la ciudad carece del cuidado y dedicación de un adulto, indicó Clara Torres, promotora y fundadora del modelo Centros de Bienestar Infantil en el Estado.“¿Por qué? La mamá tiene que trabajar, o es madre soltera y jefa de familia o es padre soltero, pero si el 25 por ciento carece de ese cuidado, hay que imaginar el rezago que tenemos”, expuso.Informó que actualmente por las colonias periféricas de Juárez hay 100 centros donde de 5:00 de la mañana a 5:30 de la tarde, se atiende cada día a 3 mil 600 niños mientras sus padres trabajan.Torres destacó que tras 11 años de trabajo se consiguió llegar a cero deserción escolar y aumento de 1.6 en sus calificaciones.“Ahorita también estamos detectando que tenemos cero casos reportados de embarazos tempranos”, agregó.El centro Santa María cuenta con una guardería para bebés desde los 40 días de nacidos hasta cuatro años, otra área para niños de cuatro a 12 años, además de que en la zona se tiene una clínica, una casa hogar para niños en desamparo y el colegio Santa María.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.