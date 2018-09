Acusan de homicidio a presunto responsable de choque

Ciudad Juárez— El conductor que presuntamente ocasionó un accidente vial el fin de semana pasado fue acusado ayer de haber incurrido en los delitos de homicidio, lesiones y daños imprudenciales.La audiencia para analizar si fue legal o no la detención de Gilberto Ontiveros Martínez se realizó en el Hospital General, donde el acusado permanece internado debido a que sufrió fracturas en el brazo, las costillas y una pierna, todo del lado derecho, y en las siguientes horas será sometido a una cirugía.Hasta el nosocomio se trasladó un Tribunal de Control, presidido por el juez Félix Aurelio Guerra Salazar, quien declaró legal la aprehensión de Ontiveros y le impuso como medida cautelar la obligación de depositar 100 mil pesos, como garantía económica, en un plazo máximo de tres meses.El múltiple choque sucedió el sábado pasado aproximadamente a las 3:40 de la mañana cuando Ontiveros Martínez guiaba una camioneta Jeep Cherokee modelo 2002 con matrículas KJT-03 del estado de Texas sobre la calle Oro de la colonia Mariano Escobedo con rumbo al norte y a exceso de velocidad.Ontiveros perdió el control del vehículo y giró a la extrema izquierda impactando contra un camión de la marca Internacional de modelo 1997 con placas 755062B y blanco con franjas verdes que se hallaba estacionado sobre la acera de la Oro con dirección al poniente.Por el golpe, el camión chocó contra una barda de block de una casa marcada con el número 477 de la calle Oro y también contra la caja de un tracto camión aparcado, informó un agente del Ministerio Público (MP) al juez de Control.Debido a las múltiples colisiones, murió Ilse Kenia Franco García, quien viajaba de copiloto. Ella sufrió una laceración de la arteria renal, causada por una contusión profunda de abdomen.También resultó lesionada Perla Lizeth Escobedo García, quien presentó lesiones contusas cortantes en la región del codo derecho y fractura en la pelvis del lado derecho. Las lesiones se clasificaron como aquéllas que no ponen en peligro la vida, tardan más de 60 días en sanar y sí pueden dejar consecuencias médico-legales.La detención de Gilberto Ontiveros, cuya identidad que fue dada a conocer horas después del accidente, fue realizada por elementos de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM).El fiscal a cargo del caso acusó a Ontiveros de haber cometido los delitos de homicidio, lesiones y daños imprudenciales. La Cherokee quedó inservible, un perito de la Fiscalía determinó que los daños son totales y ascienden a 37 mil 867 pesos, mientras que los daños al camión ascienden a 26 mil 700 pesos.Un examen médico determinó que Ontiveros presentaba aliento alcohólico aunque datos indican que pasaron horas desde el momento del choque.hasta que se practicó la revisión médica.Por lo que en la acusación el MP no consideró agravados los delitos y no solicitó al Tribunal de Control la cautelar de prisión preventiva, sólo el depósito de una garantía económica.La audiencia de vinculación o no a proceso quedó programada para el próximo viernes.

