Ciudad Juárez— Pese a estar ubicados en la franja fronteriza, sólo el ocho por ciento de los planteles educativos del nivel básico están incluidos en el Programa Nacional de Inglés (PRONI), informó Francisco Chávez, vocero de la Subsecretaría de Educación de la Zona Norte.De mil 13 escuelas, sólo 84 planteles solicitaron ser incorporados al programa que tiene como propósito la enseñanza del inglés, dijo el portavoz.Agregó que Servicios Educativos del Estado de Chihuahua cuenta con 440 escuelas de preescolar y 573 primarias en esta ciudad; de la plantilla docente únicamente 170 maestros bilingües se desempeñan en los planteles donde se imparte el segundo idioma.Sin embargo, aún no quedan claras las reglas de operación.Ayer la Subsecretaría de Educación y Deporte de la Zona Norte sostuvo una reunión con los directivos de las 84 escuelas que cuentan con el PRONI para informarles cómo se va a laborar durante el presente ciclo lectivo.Patricia Elvira Gándara, coordinadora estatal del PRONI acudió a Juárez para participar en la reunión informativa.“Lo que pretendemos es informarles cómo vamos a trabajar este año, cómo van a ser los lineamientos y la autonomía curricular con lo que respecta al programa”, dijo.La Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene como expectativa que para los próximos 20 años todos los alumnos en México egresen de educación básica con un dominio intermedio de la lengua extranjera y obtengan una certificación a nivel internacional.Sólo en Juárez la cobertura de maestros bilingües frente al aula es del 16 por ciento. Ante esa carencia la Secretaría de Educación y Deporte realizará hoy el examen para asesores externos de nuevo ingreso que previamente fueron convocados.El número de asesores externos a contratar no se ha definido, ya que se depende de los resultados de las evaluaciones.Francisco Chávez, vocero de la SED, dijo que el pasado ciclo escolar se contaba con 70 maestros, pero se asignaron nuevos recursos al PRONI que permitió ampliar la plantilla de docentes.“A partir de este ciclo se abrió un presupuesto en las escuelas de tiempo completo y fueron contratados 100 nuevos maestros para atender este ciclo escolar, por lo que se va a dar cobertura a ese número de escuelas”, dijo el portavoz.El año pasado un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el estado de Chihuahua no comprobó la ejecución de 40 millones 546 mil pesos que le fueron asignados mediante el Programa Nacional de Inglés (PRONI).El recurso correspondió a la Cuenta Pública 2016 que implicó la revisión a 21 estados, a los cuales les fueron transferidos fondos para ejecutar el PRONI y facilitar la instrucción del inglés.Chihuahua se ubicó como la segunda región con el mayor monto pendiente de comprobar.La Secretaría de Educación y Deporte difunde en su página oficial que el PRONI es un programa cuyo propósito es la enseñanza del inglés en la educación básica.El plan curricular abarca desde el tercer grado de preescolar hasta tercer grado de Secundaria.Los planes y programas curriculares están basados en prácticas sociales del lenguaje, que se refieren a la comunicación y patrones de interacción en un segundo idioma (inglés) que incluyen la producción e interpretación de textos escritos y orales, así como el conocimiento de la cultura de la lengua inglesa.El programa se divide en ciclos: el primer ciclo es para niños que cursan el 3º de preescolar, 1º y 2º de primaria; el segundo ciclo corresponde a 3º y 4º de primaria; el tercer ciclo es para 5º y 6º de primaria, y finalmente el cuarto ciclo es para los 3 grados del nivel secundaria.El propósito general es la familiarización: Lograr que los alumnos sean conscientes de la existencia de un idioma y cultura diferente al nuestro y se motiven en aprender este idioma, promoviendo una actitud positiva hacia el lenguaje. En esta etapa los alumnos desarrollan habilidades comunicativas del inglés meramente receptivas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.