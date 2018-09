Ciudad Juárez— “Estamos completamente olvidados de Dios”, expresa una habitante de la colonia Industrial, misma en la que desde hace más de tres semanas vive entre un río de aguas negras desde la calle San Diego cruce con Tampico y fluye por la avenida Sanders.En una calle con el pavimento cuarteado, entre baches, agujeros y fétidos olores, deben circular los vehículos y caminar los peatones, ya que mencionan que pese a denunciar y reportar las fugas de agua, no reciben el apoyo y es una problemática que han sufrido desde hace años.“Yo tengo 25 años y toda mi vida he visto esto del agua, y últimamente también tenemos un problema con el alumbrado público, no hay”, dijo otro afectado.Un vecino explicó que hace años, luego de muchas peticiones, se pavimentó la calle San Diego, pero debido a las intensas lluvias y a que es un arroyo, la carpeta asfáltica se levantó y se cuarteó; desde entonces el problema de la calle se ha agravado porque cada vez que llueve, corre el agua a chorros por días o meses.Molestos, entrevistados mencionaron que si tienen fugas, llaman y se les pide numerales del lugar donde se presenta el problema y al no haber, personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) les insiste pero nadie acude, “pero los recibos nunca fallan”, dicen.Además de los problemas con el fluido de aguas negras y el alumbrado, una vecina resaltó que los niños y adolescentes de la colonia deben jugar entre la suciedad, por la falta de parques o de un centro comunitario para que incluso los adultos puedan permanecer por las tardes.“En esta colonia no tenemos un parque, no tenemos un comunitario, necesitamos una clínica más cerquita para la gente. Si conoces la colonia Luis Olague, allá tienen dos parques, les dan comida en Navidad, esa colonia está bien protegida, ¿y nosotros?”, cuestiona.Una vecina señaló que por una de las calles las unidades de Policía transitan a altas velocidades y viven con el temor de que se pueda suscitar un accidente cuando los niños juegan.“Aquí hay mucho niño vago porque no hay donde jueguen, ahorita no es problemática la colonia pero van a crecer, estamos olvidados, te lo juro, ya nadie se acuerda de nosotros, yo me conformaría con un comunitario”, dijo.El Diario solicitó información a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), pero hasta el cierre de esta edición no proporcionó datos sobre el problema de dicho sector.