Calculará JMAS gastos para atender daños por lluvias

Ciudad Juárez— Jorge Domínguez, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), refirió que aún no tiene contabilizados los gastos que la JMAS deberá hacer para la atención a los problemas que las recientes lluvias dejaron en la ciudad.El funcionario mencionó que como resultado de las precipitaciones recientes se formaron 11 hundimientos, de los cuales seis ya han sido reparados y cinco están en proceso de atención.“(Referente al socavón no visible cercano al Parque Central) En estos casos no se escatiman recursos. Se pone a trabajar gente en prácticamente los tres turnos, se utiliza concreto de secado rápido, que es mucho más caro que el normal. Con el colado que se realizará este día, ya queda arreglado para hoy en la noche y mañana todo vuelve a la normalidad”, comentó Domínguez.“Tenemos un plan de trabajar en los colectores del bulevar Juan Pablo II, y tenemos otro colector como el de la Rivera Lara en el que ya consideramos que se tiene que hacer el reemplazo tipo (colector) Zempoala”, agregó.Óscar Ibáñez Hernández, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, mencionó que lo ocurrido por las lluvias es un hecho histórico, y no de ahora. Por tanto, se han amplificado las afectaciones a la ciudad.“La infraestructura que se tenía, que se mantuvo allá por los años setenta, en lugar de darle mantenimiento se ha ido deteriorando. Cada vez se protege menos a la ciudad por fenómenos de lluvia pero la otra razón es porque el desarrollo de la ciudad se ha dado en zonas inundables. Administraciones van y vienen, y no se ha hecho nada al respecto”, mencionó Ibáñez.Asimismo, mencionó que ya se comenzaron estudios en coordinación con el Instituto Municipal de Investigación y Planeación y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para la realización de nueva infraestructura. (Alejandro Vargas)Aunó que también participan asesores especialistas de la Comisión Nacional del Agua y de la Junta Central.“Los primeros proyectos ejecutivos, que son siete, están programados para que se terminen el 30 de octubre. El resto de los proyectos, que son 13, están programados para que se terminen el 30 de noviembre. Estas son las fechas que tenemos de contratos para terminar estos proyectos ejecutivos”, dijo.Entre dichas obras, se da mantenimiento al dique de El Jarudo y el vaso Indio Aztlán, que atiende toda la zona surponiente de la ciudad para detener las principales zonas de inundación a través de la canalización del agua. A su vez, el funcionario refirió que dependen también del Municipio en algunos aspectos.“Estuve hablando con el alcalde Cabada de la delimitación del vaso de captación que se requiere en El Jarudo. Tenemos que asegurarnos de que no se invadan las zonas de riesgo”, puntualizó.redacció [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.