Ciudad Juárez— Usuarios del transporte público de esta frontera mencionaron que están en desacuerdo con que concesionarios de distintas líneas de autobuses estén buscando incrementar la tarifa del transporte público urbano hasta los 13.50 pesos.Desde la perspectiva de los ciudadanos, un aumento en el peaje “estaría mal” porque representaría para gran parte de la población que tiene que utilizar más de un transporte para trasladarse diariamente, la pérdida de todo su salario.Asimismo, los concesionarios han comentado que están del lado de la ciudadanía pero se ven forzados a solicitar un incremento porque la gasolina sigue “sube y sube”.“Hay gente que agarra de dos a tres rutas todos los días, ¿te imaginas cuánto se van a gastar? Y aparte de eso, cómo andan las rutas, andan muy mal. Hay algunas que ya están más o menos, pero ni así. Es mucho (…) Le pedimos (a los concesionarios) que aguanten como la gente que ganamos poco”, mencionó Alfredo Segundo.“Pienso que está mal, hay mucha gente que usa el transporte público y con lo que ganan, muy apenas les alcanza para la comida, y para que suban el transporte de 8 pesos a 13 pues sí es mucho”, dijo Jairo Ramírez.Asimismo, Rosita Esquivel dijo: “No es posible que nos quieran cobrar eso. Hay veces que se sube uno y se jalan rápido, y pues nos dejan ahí. Hay veces que ni nos dan el asiento a mujeres embarazadas. No es justo que cobren eso. Espero que no nos cobren eso porque hay varias personas que no tienen en qué transportarse, y siempre buscan una ruta en que moverse”.Por su parte, Andrés Martínez Osorio mencionó que un aumento estaría muy mal porque algunas líneas de transporte “tienen muy mal servicio, y al momento que les piden la parada, la gente brinca”.“Cuando la gente brinca, digo yo, pueden pasar accidentes o se puede caer y claro que ellos no van a responder. Yo veo que está muy mal eso. Es demasiado caro, hay mucha gente que agarra hasta cuatro rutas diarias, échele la suma, es mucho. Se va la jornada laboral”, agregó.Según se dio a conocer durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Transporte, concesionarios de diversas líneas propusieron subir la tarifa del peaje del transporte público urbano hasta los 13.50 pesos, refirió a El Diario en una entrevista anterior Eduardo Ramos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Juárez.A su vez Rubén Vega, secretario general de ruteras en esta frontera, comentó que aún no hay fecha oficial para la realización de mesas en las que se discutirá con funcionarios del Gobierno del Estado el posible aumento a la tarifa de transporte público urbano. Se espera que esta semana sea confirmada una fecha para realizar las mismas por Mario Dena, subsecretario de Gobierno, o por Joel Gallegos, secretario de Gobernación y Transporte.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.