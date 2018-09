Una tercera vinculación a proceso en contra de Ezequiel Madero Madero, conocido como “El Cínico”, se dictó ayer. La declaración de los empleados de un motel y el reconocimiento que ellos hicieron en la persona de Madero fueron los datos de prueba que tomó en cuenta el juez de Control Antonio Coss Araujo.El abogado defensor de “El Cínico” solicitó los videos de seguridad del negocio para probar que su representado no utilizó arma de fuego ni sustrajo la cantidad que acusan, 50 mil 221 pesos. Pero la empresa se negó a proporcionarlos, al afirmar que el material se borra cada dos días y lo captado ese día ya fue borrado.Fuera de audiencia el detenido le dijo a su defensor que él sí cometió el atraco pero que no llevaba arma de fuego y sólo robó 9 mil pesos. Los hechos sucedieron el 22 de julio aproximadamente a las 10:30 horas en un negocio ubicado en la avenida Óscar Flores Sánchez.De acuerdo con la declaración de una de las personas que labora en ese negocio registrando las habitaciones que se rentan, en esa fecha ingresó Madero y aseveró que él pertenecía al Cártel de Sinaloa y que atrás venían unas camionetas donde viajaban hombres armados que iban a entrar al establecimiento.Por lo que el empleado le dijo que no le iba a permitir pasar a las habitaciones, pero “El Cínico”, le aventó una silla y le ordenó que se sentara. Luego le arrebató el cordón que donde tenía dos llaves, una correspondiente a la caja registradora.“Me agarró de la espalda, llevándome hacía la caja registradora y me dijo que le abriera, que le entregara el dinero. En eso volteé y fue cuando me fije que entre sus ropas traía un arma de fuego, la cual traía de su costado derecho. El arma era mediana, con cachas de color negro y como le dije, ‘no, no te voy a entregar nada de dinero’, él sacó el arma de fuego y me apuntó hacia mi persona y me amenazó diciéndome si no me lo entregas te va a ir peor”, declaró el testigo ante el Ministerio Público (MP).En varias ocasiones el afectado se negó a entregar el efectivo pero cuando presuntamente “El Cínico” le preguntó si prefería su vida o un dinero que no le pertenecía, él abrió la caja registradora y el ladrón tomó el dinero de las ventas.El afectado señaló en su declaración que reconoció a Ezequiel Madera Madera al verlo en las noticias y que se acuerda de él porque en dos ocasiones anteriores había ido a rentar una habitación.El robo quedó clasificado como calificado por el presunto uso de un arma de fuego para coaccionar al empleado y porque la cantidad hurtada al parecer supera 500 veces el salario mínimo.Después de dictar el auto de vinculación a proceso, el juez Coss Araujo se dirigió a Madera para decirle que hasta el momento hay datos de prueba que indican que él cometió el robo pero aún tiene tiempo para probar lo contrario y le preguntó si tenía algo que decirle. Ezequiel le respondió que no ha recibido atención médica y padece una infección en el oído por la tortura a la que fue sometido.Además denunció que el personal del Cereso 3 de Ciudad Juárez le cobra dos mil pesos por permitirle pasar el medicamento que necesita e indicó que sólo en una ocasión recibió asistencia médica en el penal y empezó a curarse pero se interrumpió el tratamiento por falta de medicina y otra vez tiene dolor y la infección continúa.El juez ordenó a la directiva del reclusorio darle asistencia médica y al MP que inicie una investigación para determinar si “El Cínico” fue torturado.