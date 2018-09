Sin freno, percances en la Gómez pese a medidas

Ciudad Juárez— Desde el pasado 6 de abril los límites de velocidad y algunas medidas para asegurar a transeúntes en el Corredor Manuel Gómez Morín, al oriente de la ciudad, se pusieron en marcha, sin embargo, esto no ha sido suficiente para evitar que las tragedias y accidentes embistan la vialidad.A las 21:24 horas del sábado 8 de septiembre el profesor de teatro Ernesto Ochoa, de 79 años, perdió la vida al ser impactado por un vehículo que circulaba de oriente a poniente en el cruce con la calle Del Estanque.Alexandra Solís, vocera de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGMT), dio a conocer que el peritaje de los elementos indicó que el deceso fue ocasionado por el exceso de velocidad en que conducía el presunto responsable Benjamín Ch. de 19 años, a bordo de un Jeep Grand Cherokee 2011.“A partir de que de cambió la velocidad, también se colocaron varios cruces peatonales, se pusieron boyas para reducir límites y había recorridos de unidades de manera permanente, sobre todo en fines de semana, pero se reportó la presencia de oficiales y se quedó como un operativo permanente donde los agentes daban pase a los peatones en zonas de bares”, señaló.“Estamos viendo que las personas son las que continúan manejando alcoholizadas, a exceso de velocidad y la Dirección está respetando su trabajo preventivo tanto con niños como con jóvenes y con las personas que ya están en el Cerecito, reincidentes y demás, pero las personas son las que no quieren tomar conciencia de divertirse de manera responsable”, expuso Solís.La vocera mencionó que desde que se redujeron los límites de velocidad en dicho corredor, no había ocurrido un accidente fuerte o con fatalidad, desde la familia paseña, el pasado 3 de julio.“Ese cruce siempre ha sido muy problemático pero incluso los camellones que se instalaron vinieron a reducir los accidentes ahí por los retornos, y no había habido desde hace varios meses desde la familia”De acuerdo con archivos periodísticos, cuatro menores resultaron heridos en dicho accidente, en tanto que la madre de ellos identificada como Gabriela Estrada Mercado de 34 años, perdió la vida, al igual que su hijo menor Dante Mercado Estrada, de cuatro meses.Finalmente la vocera informó que el presunto responsable del accidente de este pasado fin de semana fue consignado ante la Fiscalía General del Estado para continuar con la investigación.

