Toma protesta Cabada como alcalde reelecto

Ciudad Juárez— Después de tomar protesta constitucional a medianoche como presidente municipal de Ciudad Juárez para el periodo 2018-2021, Armando Cabada Alvídrez anunció que su primera propuesta que presentará al Cabildo será la ratificación de Ricardo Realivazquez Domínguez como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.“Ocuparé esta semana para hacer los ajustes en la administración y propondré a gente que venga con nuevos bríos, con ganas de sacar adelante el trabajo, pero sobre todo que entienda la vocación que debemos de tener como servidores públicos: servir, responderle a los juarenses y resolverle los problemas que para eso nos eligieron”, expresó.Cabada Alvídrez señaló que buscará atender a los que menos tienen porque son los que más necesitan.Dijo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al confirmar su triunfo hizo justicia y respetó la voluntad de los juarenses.“Ganamos la elección el 1 de julio y pasó por todos los filtros y el único que falló fue la Asamblea Municipal Electoral. Hay un proceso abierto para que investiguen si fue realmente un error humano o no”, expresó.Dijo que con la ratificación del triunfo se siente más comprometido a trabajar en jornadas largas en beneficio de la comunidad.“Uno de los retos es hacer la ciudad que todos nos merecemos, una ciudad tranquila, transformada, una ciudad moderna y en paz. Tenemos el tiempo para hacerlo porque se que tendré el apoyo de gobierno del Estado y la Federación para que por fin se le haga justicia a Ciudad Juárez”, expresó.Cabada Alvídrez dijo que buscará la unión, la cordialidad y la tolerancia entre todos aunque piensen diferente.“No he tenido la oportunidad de platicar con él -Javier González Mocken-, seguramente se dará esa posibilidad y si no me busca lo buscaré. La contienda ya pasó y a partir de este momento empieza una nueva administración que yo encabezó”, expresó.Dijo que refrendó reconocimiento de los juarenses en las urnas y no es cosa menor: “primer presidente independiente y primer presidente independiente reelecto sin partido político al que tenga que responderle, lo que quedará marcado en la historia política de Ciudad Juárez.Expresó que no es suficiente para él porque quiere ser el mejor presidente de esta ciudad.Adelantó que sigue en pie el proyecto de Juárez Iluminado porque esta ciudad necesita de un sistema eficiente, sin endeudarse y tener la oportunidad de cambiar el 100 por ciento de las luminarias.Dijo que espera hoy la visita del gobernador del Estado, Javier Corral Jurado quien le envió una felicitación vía WhatsApp.El evento inició a las 00:01 horas con toma de mandos y primera orden a los mandos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección General de Tránsito Municipal, Bomberos y Protección Civil.Después dio inicio la sesión solemne para instalar oficialmente a los integrantes del Ayuntamiento para el período 2018-2021.Junto con Cabada tomarán el cargo los 20 regidores con mayoría independiente que integran el cuerpo colegiado del Cabildo: 11 de la planilla ganadora, cinco de Morena, dos del PAN, uno del PRI y uno del Partido Verde; además de la síndica electa de Morena, Leticia Ortega Máynez.En esta primera Sesión los integrantes del Cabildo designaron a los regidores que integrarán las diversas comisiones del Honorable Ayuntamiento.El presidente Municipal Armando Cabada Alvídrez, estuvo acompañado de su señora esposa Alejandra Cabada, presidenta del DIF y sus hijos, llevó a cabo su primera actividad oficial al frente de la Administración 2018-2021, al encabezar la ceremonia de Toma de Mando.Como primera orden, el presidente Municipal los instruye regresar con bien a su casa y que refrenden el compromiso que tienen con la sociedad juarense.Ricardo Realivazquez Domínguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; Verónica Jaramillo Argüelles en la Dirección General de Tránsito y Efrén Matamoros Barraza, titular de la Dirección General de Protección Civil acompañaron al alcalde en el recorrido con los elementos de los cuerpos de seguridad municipal.Los ediles de la fracción independiente son Perla Patricia Bustamante, Carlos Ponce Torres, Jacqueline Armendáriz Martínez, José Guadalupe Ávila Cuc, María del Rosario Valadez Aranda, Alfredo Seañez Nájera, Juana Reyes Espejo, José Ubaldo Solís, Martha Leticia Reyes Martínez, René Carrasco Rojo y Mónica Patricia Mendoza Ríos.Los cinco regidores de Morena que recibieron la constancia bajo protesta hasta que los órganos jurisdiccionales dictaminen son Luz Elena Esquivel Sáenz, Óscar Arturo Gallegos González, Olivia Bonilla Soto, Magdaleno Silva López y Silvia Sánchez Márquez.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.