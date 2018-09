Ciudad Juárez— Tras dos meses de impugnaciones, la instancia electoral más alta en el país confirmó ayer el triunfo de Héctor Armando Cabada Alvídrez como presidente municipal de Juárez.Con la sentencia emitida por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Cabada asume desde hoy como alcalde, el primero que logra reelegirse en esta ciudad.La resolución de carácter inapelable fue avalada por los cinco magistrados que componen la Sala Superior del TEPJF con cinco votos a favor, dos de ellos razonados.La ponencia del magistrado Felipe Fuentes Barrera declaró infundados los planteamientos de Javier González Mocken y el partido Morena, que buscaban revertir la aplicación del uso de la jurisprudencia 13/2002, que usaron los integrantes de la Sala Regional Guadalajara anularon las votaciones en 24 casillas que fueron operadas por personas fuera de su sección electoral.“Al resolver se consideró que hubo casillas integradas de ciudadanos fuera de la sección que les correspondía, lo que constituye una irregularidad determinante que pone en riesgo la certeza y vulnera los resultados electorales”, propuso el proyecto resolutivo que finalmente fue aprobado por unanimidad.Durante la sesión pública celebrada a las 7 de la tarde y previo a la votación de la sentencia, cada uno de los magistrados expuso el motivo de su voto. De hecho, en sus intervenciones, los jueces sugirieron analizar otro tipo de interpretación de la jurisprudencia, que establece que hay determinancia en el supuesto de anulación de las casillas integradas por ciudadanos que no pertenecen a la sección electoral correspondiente.No obstante, “en el caso concreto y en aras de brindar certeza, habría que aplicar el mismo criterio que se aplicó en el reciente recurso de consideración 911/2018”, sugirió el magistrado José Luis Vargas Valdés, en relación a la impugnación que presentó ante esa sala el PAN que perdió la elección en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, después de que la asamblea municipal había reconocido su triunfo.Al no existir una sala superior a la anterior, la sentencia emitida ayer es irrevocable. La definición de Cabada como alcalde se da tras una serie de impugnaciones a los resultados electorales en el caso de esta ciudad fronteriza.Primero fue ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) después de que la Asamblea Municipal Electoral había otorgado el triunfo a González Mocken tras el recuento de votos, en julio.El TEE revirtió los resultados el pasado 11 de agosto, alzando la mano de Cabada como presidente municipal reelecto, lo que llevó a la defensa del morenista a impugnar el fallo ante la Sala Regional Guadalajara, que confirmó la reelección del independiente.A decir de los magistrados, los alegatos presentados por la defensa de González Mocken son recurrentes en el país, como lo es que ciudadanos que no pertenecen a cierta sección electoral asuman como funcionarios de casilla.“Este criterio tiene que ver con inhibir prácticas que lleven a un fraude o alteración en los resultados electorales, sin embargo, en los últimos años una vez que cambia la ley y los contextos, también nos hemos percatado que este tipo de causal se alega como una estrategia litigiosa, razonable o racional desde el punto de vista de los incentivos para anular ciertas casillas y provocar cambio de ganadores en el resultado”, dijo Reyes Rodríguez Mondragón.Finalmente se pidió que se sobreseyeran los recursos y se confirmara la sentencia impugnada.1 de julioElección de Ayuntamiento8-13 de julioCómputo municipal da triunfo a Mocken19 de julioImpugnan Cabada y Mocken11 de agostoEl TEE quita alcaldía a Mocken y se la da a Cabada15 de agostoAmbos impugnan ante Sala Regional Guadalajara4 de septiembreSala Regional Guadalajara confirma triunfo al independiente5 de septiembreCabada y Mocken impugnan ante la Sala Superior9 de septiembreSala Superior confirmó el triunfo de Cabada10 de septiembreCabada asume su segundo periodo como alcalde

