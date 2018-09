Por culpa de CFE cae la calidad y cantidad de agua

Los apagones en los pozos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) han sobrepasado los mil 100 este año, dio a conocer Jorge Domínguez Cortés, presidente de la descentralizada.Las fallas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocan que una vez que los pozos son reactivados, se suministre agua no apta para consumo a los ciudadanos, explicó en entrevistas previas Óscar Fidencio Ibáñez Hernández, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento.“Lo más importante es que se ha estado afectando el servicio a la comunidad. Eso es lo más grave porque la gente de repente se queda sin agua o echas a andar el pozo y de repente sale tierrita”, refirió el funcionario.A decir de Domínguez Cortés, las fallas en la electricidad han provocado que se tengan que realizar reparaciones en las maquinarias de los pozos, ya que tienden a fallar o a descomponerse por las variaciones en la energía.“Así muy concretamente tenemos creo que tres pozos donde se han tenido que hacer reparaciones fuertes, y se ha afectado de manera significativa la aportación de esos pozos (…) No tengo una cifra exacta (de cuánto se tendrá que invertir para las reparaciones), lo único que tengo es el impacto que ha tenido en el suministro de agua”, mencionó Domínguez.“Uno de ellos significó que dejáramos de suministrar 66 mil metros cúbicos, otro 48 mil metros cúbicos, y otro 33 mil metros cúbicos. Están sumando casi unos 140 mil metros cúbicos de agua que han hecho mucha falta, pero ya están reparados”, agregó el funcionario.La suma de las cifras proporcionadas en metros cúbicos da un total de 147 mil metros cúbicos. Un metro cúbico de agua equivale a mil litros de agua, por tanto se habrían dejado de repartir en diferentes colonias de esta ciudad un total de 147 millones de litros de agua debido a los apagones.Con los 147 millones de litros de agua podrían llenarse casi 59 albercas olímpicas, ya que una alberca olímpica tiene capacidad para 2 mil 500 metros cúbicos, ó 2 millones 500 mil litros de agua.“La verdad es que decir que estamos en comunicación se trata de que nos afecte lo menos posible pero no lo podemos evitar. Por ejemplo que a veces ellos (la CFE) tienen que hacer un corte, nosotros los cuidamos de que ese corte no se vaya a hacer donde hay baterías de pozos, donde hay zonas con hospitales. En casos que se tiene que tener cuidado, eso es lo que tratamos con la CFE pero no podemos evitarlos (los apagones)”, refirió Domínguez.Por su parte, en entrevistas anteriores, Ibáñez aseguró que se está considerando reemplazar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como suministrador de energía eléctrica.En múltiples ocasiones se ha buscado entablar conversación con los funcionarios de la CFE para que den declaraciones al respecto. No obstante, éstos se rehúsan a atender los llamados. (Alejandro Vargas / El Diario)

