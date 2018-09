Ciudad Juárez— El centenar de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) que llegó a Ciudad Juárez el mes pasado para reforzar el Plan de Acción Inmediata del gobierno estatal, fue enviado a la zona occidente el pasado fin de semana para formar parte de los operativos contra la delincuencia en aquella región, tras el homicidio de 4 agentes de esa corporación.Óscar Márquez, vocero de la CES en el Estado, confirmó el envío de tropas de agentes preventivos de Juárez a la sierra tras los hechos del viernes pasado, donde otros seis agentes resultaron heridos en una emboscada.El portavoz no detalló la cantidad de elementos que habían sido comisionados por cuestión de estrategia, pero fuentes internas aseguraron que es la misma cantidad de elementos que habían asignado en esta ciudad apenas el mes pasado para contener la ola de homicidios y violencia, luego de 930 asesinatos, del primero de enero al domingo pasado.Márquez detalló que se asignaron al operativo en la región occidente a personal que cubre varias zonas del Estado, no sólo de Ciudad Juárez, y que la vigilancia en esta ciudad sería reforzada por la Policía Federal, quienes mantienen una estrategia desde hace varios meses.El contingente de preventivos estatales llegó a Juárez el pasado 5 de agosto, luego del asesinato de 11 personas dos días antes en una casa de seguridad de la colonia Praderas de los Oasis.La mayoría de los cien elementos que habían sido enviados a esta localidad son de nuevo ingreso al terminar la Academia de Policía en la ciudad de Chihuahua.Son los mismos que esta vez combatirán a grupos delictivos en el operativo de la región occidente que se mantiene desde el mismo viernes por la noche tras ser abatidos los cuatro agentes del CES en la emboscada, según se informó.La Mesa de Seguridad había exigido que el CES regresara a los aproximadamente 100 elementos que en el mes de mayo fueron enviados a las localidades del noroeste, luego de que un grupo armado asesinó a ocho personas en la comunidad de Ignacio Zaragoza, donde también quemaron viviendas.La respuesta llegó dos meses después apenas el pasado 5 de agosto, cuando se anunció el envío del centenar de agentes a Juárez para reforzar la seguridad, después de 400 homicidios ocurridos aquí durante su ausencia, según el conteo oficial de este delito.El vocero del CES aseguró que en este nuevo traslado no se deja a Juárez sin seguridad. Agregó que los agentes tienen jurisdicción en toda la entidad y deben trabajar donde se les asigne.

