Alistan operativos contra las placas rojas

Ciudad Juárez— Luego de que Daniel “Chito” Cereceres, líder de la Unión de Vendedores de Autos Usados, diera a conocer que a partir del primero de octubre comenzarían los operativos por parte de autoridades estatales para regularizar el parque vehicular que cuente con placas no oficiales en la ciudad, Mario Dena, subsecretario de Gobierno, dijo que se harán revisiones a dicho acuerdo para monitorear los avances que se tienen para saber qué acción se tomará.El funcionario mencionó que son conscientes de la necesidad que los juarenses tienen para regularizar los autos. No obstante, refirió que no se tiene algún plan de Recaudación de Rentas para dar facilidades para la obtención de placas.Previamente Cereceres comentó: “El Gobierno del Estado nos lo dijo tajantemente: ´hasta el primero de octubre tienen para que ustedes regularicen el parque vehicular, y partiendo de ahí habrá revisiones y decomisos de vehículos que circulen en esas condiciones´. Sean placas rojas, sean Anapromex, sean Identifi KT, sean Onappafa, sean lo que sea van a tomar cartas en el asunto, como lo ha expresado el fiscal aquí en Juárez”.Aunque la fecha de inicio de los operativos no fue confirmada por Dena, éste sí puntualizó que si se diera un operativo serían todo tipo de vehículos con placas no reconocidas por el Estado los que se estarían deteniendo.“Si hay un operativo, si se diera un operativo pues son todos: placas rojas, verdes o sin placas. Eso se tiene que dar (…) Tenemos que hablar con todas las autoridades correspondientes”, comentó el subsecretario.A su vez, Dena mencionó que el control en los vehículos “chuecos” no es una competencia únicamente del Estado. Refirió: “El acuerdo es, y tiene que ser de Municipio, Estado y federación. Tenemos juntas de seguridad donde participan los tres niveles y ahí lo discutimos, para que todos colaboremos y hagamos operativos que no ayuden a resolver este problema tan grave que tenemos”.A su vez, el funcionario, aunque reconoció que es un “poco elevado el costo”, exhortó a la ciudadanía a que haga lo necesario para no circular en la ilegalidad. Dijo que serían hasta 100 millones de pesos anuales los que dejan de recibirse debido a que los ciudadanos optan por utilizar otros tipos de matrículas.