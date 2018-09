Ciudad Juárez— Durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Consultivo de Transporte, concesionarios de diversas líneas propusieron subir la tarifa del peaje del transporte público urbano de los 8 pesos que cuesta actualmente hasta los 13.50 pesos, refirió Eduardo Ramos, líder nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).Durante la orden del día se trataron asuntos generales del análisis socioeconómico del entorno donde se presta el transporte público y colectivo en el estado. Dicho tema se abordó, durante aproximadamente dos horas, frente a autoridades estatales. “Mi comentario es en el sentido en que los juarenses merecemos un transporte público digno, y que los concesionarios deben de comprometerse a mejorar las unidades. Deben de ofrecer un servicio digamos a cambio de esa tarifa porque de repente vemos muchas unidades irregulares con placas sobrepuestas que no están a la altura de la calidad de servicio que requieren los juarenses”, mencionó Ramos.“Y también de parte de la autoridad, pues que no permitan tanta unidad ilegal circulando por las calles (…) La reunión fue del Estado, es decir había cocesionarios de Chihuahua y concesionarios de Juárez, y los de Chihuahua como que estaban extrañados de que la reunión se hiciera en Juárez, cosa que yo agradecí porque la problemática juarense tiene que ser bien atendida”, agregó. Ramos indicó que se comentó que uno de los concesionarios sí estaba comprando unidades nuevas con financiamiento. Asimismo, “Comentaban que algunos de los transportistas importaban vehículos como los clásicos camiones escolares que no son nuevos y no ofrecen las vías de seguridad que da una unidad nueva”, puntualizó el líder de Coparmex.Se buscaron las declaraciones del subsecretario de Gobierno Mario Dena y del titular interino de Transporte Mario Echánove referentes al tema, pero no se logró establecer contacto con dichos funcionarios.Por tanto, se buscó la opinión de quien será, dentro de 14 días, el nuevo titular de la oficina de Transporte en Juárez, Jorge Vicente Ostos Castillo. Él mismo dijo que se estará haciendo el análisis “para ver qué se puede o qué no se puede”.“No hay nada de que se les autorizara un aumento de peaje aún. Era el estudio, la presentación de estudios, lo que se concluye. Básicamente lo que se vio en esa reunión fue hágase los estudios, continúese con los estudios que ya están, y a partir de esto es la readecuación de rutas”, comentó Ostos.“Puede haber rutas, por lo visto ayer, que sí les desquitan al concesionario y hay otras que no. Lo que se acordó es cómo puede ser que hagan un buen servicio, y den un buen servicio al usuario, y que ellos, los empresarios, si invierten en esto tengan un beneficio. El secretario Jáuregui fue muy específico 'Hay que buscar un equilibrio'. Ahí está el punto: cómo vamos a lograr este equilibrio”, puntualizó.El concesionario de varias líneas Rubén Vega comentó que aún no hay fecha oficial para la realización de las mesas en las que se discutirá con funcionarios del Gobierno del Estado un posible aumento a la tarifa de transporte público urbano.Será, a decir de Vega, posiblemente la siguiente semana cuando los transportistas serán notificados por Mario Dena, subsecretario de Gobierno, o por Joel Gallegos, secretario de Gobernación y Transporte, del momento exacto para llevar a cabo las mesas de trabajo.“Las reuniones generalmente se hacen en las oficinas de gobierno. Serían en el Pueblito Mexicano con los involucrados, que son los transportistas o los representantes o líderes de los transportistas aquí en la localidad”, refirió Vega.“Los motivos (por los que se hace la solicitud de aumento en las tarifas) son varios. Uno de ellos es el incremento de precios al combustible. El incremento al combustible se da seguido. Los combustibles como el diésel suben hasta por semana, por día, eso es más que nada la inquietud de nosotros: que el combustible nos rebasa en los gastos de operación”, comento.Asimismo, el transportista dijo que también hay algunos otros concesionarios que han estado renovando el modelo de sus camiones “metiendo camiones del año” y realizando algunos pedidos en diversas marcas de renombre.“Con la tarifa que se tiene ahorita no nos alcanzaría para poder adquirir esas unidades. Nosotros los transportistas lo que queremos es brindar un mejor servicio pero también tiene que haber ganancia, por eso es el motivo de que uno pida el incremento a la tarifa”, mencionó.Vega refirió que aunque se está pidiendo un aumento general de tarifas, es posible que algunas líneas de transporte que traen unidades de modelos recientes puedan buscar la obtención de cobros aún más altos para incentivar la modernización de las unidades.