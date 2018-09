Ciudad Juárez— Por primera vez se llevó a cabo un torneo infantil de pesca, en el que se buscó despertar la emoción de 15 pequeños en este deporte para entrar en contacto con la naturaleza y pasar un tiempo en familia lejos de sus actividades cotidianas.Juan Francisco López, presidente de la Liga Municipal de Pesca, dio a conocer que aunque el torneo se programó a las 9:00 de la mañana, desde las 8:00 ya había interesados en el parque esperando para comenzar.“Estamos esperanzados en lograr alguna captura; los niños vienen emocionados junto con sus papás, los que también están apoyándolos”, expresó al inicio de la competencia.Desde los cuatro hasta los 12 años, niños y niñas permanecieron a la orilla del lago, algunos hicieron pequeños agujeros en la arena para posar sus cañas y poder sentarse junto a su familia a platicar, mientras el anzuelo permanecía bajo el agua.A sus nueve años Víctor Manuel Alanís acudió desde la colonia Terra Nova junto a su papá, quien menciona, fue su inspiración y su máximo ejemplo para practicar este deporte, ya que siempre le ha contado historias de cuando pescaba de niño.“Aprendí muchas cosas, cómo tirar, cómo agarrar la línea y así, pero no me salió tan bien y se me enganchó en un árbol”, señaló.Algunos pequeños mencionaron que de no estar en el torneo, pasarían su domingo en el teléfono o mirando televisión en casa, por lo que estaban muy contentos de que se llevara a cabo el torneo y que su familia estuviera reunida para apoyarlos.“Me gustan mucho los peces pero hay unos que hasta me gusta como saben, como la trucha, la mojarra, la tilapia. La verdad no sé mucho de la pesca, lo que más sé es que técnicamente tienes que atrapar un pez y ya”, dijo Víctor Alanís.El señor Rafael acudió a la competencia con sus hijos Alan y Erick de 9 y 12 años de edad. Hace aproximadamente un año que viven en Ciudad Juárez y aunque conocen el deporte, sabían que sólo se podía practicar en Casas Grandes y para ellos fue una gran sorpresa saber que ya podrán practicarlo aquí.“Ya hacía falta un evento así, con que distraerse y jugar con los niños porque es todo calle o televisión y ya con esto se distrae uno con ellos”, puntualizó.Cómo él, algunos padres de familia se mostraron igual de emocionados que los niños, los apoyaban con sus cañas, aplicaban los anzuelos o lanzaban las líneas por ellos en múltiples ocasiones“Este deporte hace una gran unión familiar, donde el niño está pescando, el papá está al pendiente del niño y cuando logra capturar un pez aparte de la emoción de ellos, también se emociona el papá”, dijo Juan Francisco López.Finalmente dio a conocer que la Liga ya trabaja en la planeación de más competencias en el próximo mes, mismo en el que se espera implementar un taller más especializado para que los niños conozcan el equipo y puedan participar sin problema en siguientes torneos.Con este evento son tres los torneos de pesca que se han organizado en las instalaciones del Parque Central desde la siembra de peces que inició poco después de su reapertura, de acuerdo con archivos periodísticos. (Abril Salgado /El Diario)

