Queda Ayuntamiento sin Reglamento de Enajenaciones

Ciudad Juárez— El Reglamento de Enajenaciones quedó pendiente de aprobarse por el Ayuntamiento 2016-2018 que concluyó ayer, pese a que la exregidora independiente Irma Medrano Flores, coordinadora de la comisión de Enajenación, lo subió en la última sesión de Cabildo para aprobarlo, pero nadie votó a favor, excepto ella misma.“Mientras haya un caos y no una normatividad se va a poder seguir dando en donación, en permuta, en comodato lo que sea de nuestro fundo legal. No le pertenece a la administración en turno, le pertenece a los juarenses, y con ese dinero se pueden hacer infinidad de cosas”, expuso la exedil en la sesión del jueves pasado.A su vez el exregidor Eduardo Fernández Sigala del PAN, coordinador de la comisión de Gobernación, dijo que el dictamen no estaba terminado y que presentaba deficiencias técnicas, “que no permite dictaminarlo en sentido positivo para ser aprobado”.Al momento de someterlo a votación, no fue aprobado con 18 votos en contra y sólo uno a favor de la propia edil Irma Medrano.Desde enero de este año, Medrano dio a conocer que el reglamento ya estaba listo, sólo faltaba subirlo a Cabildo.El reglamento regulaba la venta, donación o entrega en comodato de inmuebles municipales, ya que no existe y estos procedimientos se realizan con base en normas establecidas, explicó Medrano.Agregó que con los nuevos estatutos los ciudadanos que soliciten un predio van a conocer exactamente el procedimiento y sus obligaciones.El objetivo principal es proporcionar certeza a las personas al iniciar un procedimiento, explicó Medrano.Dijo que el documento se ajustó al Reglamento Orgánico Interior al Código Civil y Procesal para el Estado de Chihuahua y a todas las leyes que deben converger.En la elaboración participaron las comisiones de Enajenación y Gobernación, así como la Sindicatura y las direcciones de Gobernación, Enajenación y la Jurídica.“Es un documento que la verdad le falta mucho trabajo, ya va depender de la comisión de Enajenación de terrenos municipales que se integre a la próxima administración si decide retomar el documento”, declaró el exsecretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros.El funcionario explicó que actualmente “no sentimos en algún momento la necesidad apremiante de tener un reglamento en ese sentido”.

