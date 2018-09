Redes abren puerta a suicidios

Ciudad Juárez— La incidencia de suicidios marca las edades de 15 a 29 años como la etapa de mayor riesgo emocional para tomar esa decisión. Se debe principalmente a la inestabilidad en los hogares y el uso de las redes sociales, indicó el psicólogo Pablo Morales.En el período de 2009 a 2012 se registraron en esta ciudad 284 suicidios, según estimaciones del Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Juárez.De esa cantidad, el 84.2 por ciento fueron hombres y el 15.8 por ciento mujeres, indicó el documento.La adolescencia es una etapa en la que los menores buscan la identidad; el hecho de no encontrarla y no entender su propia realidad los hace sentirse incomprendidos en su hogar, entonces, su única alternativa es intentar el suicido.“Hay otros factores para tomar esa decisión, como el bullying escolar; ya se han presentado casos en los que niños se han suicidado por ese motivo”, comentó el psicólogo.En México se concentra el mayor riesgo de suicidio entre los 15 y 29 años, ya que cuatro de cada 10 personas tenían esa edad, es decir, un 41.3 por ciento. El 3.7 por ciento tenía de 10 a 14 años, indican datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).En 2015, el instituto reportó que Chihuahua tiene la tasa más alta a nivel nacional, con un 11.4 por ciento de suicidios.La Encuesta Intercensal del Inegi reportó que entre el 2009 y 2015 la tasa promedio de suicidios en Ciudad Juárez es de 5.5 personas por cada 100 mil habitantes.“El uso de las redes sociales es un factor cuya influencia va ganando terreno en estos casos, ya que los jóvenes encuentran la manera de participar en juegos como el de la ‘ballena azul’, en el que terminan quitándose la vida”, agregó el psicólogo.El maestro en psicoterapia Hugo López comentó que no deben de pasar inadvertidas las señales que se publican en las redes sociales, como estados de ánimo, en los que en ocasiones se manifiesta angustia o tristeza.También dijo que los padres de familia deben estar atentos a todo lo que sus hijos hacen como una forma de detectar algún indicio de que hay tendencia al suicidio y actuar en su prevención.Agregó que debido a que el suicidio se convirtió en un problema de salud social grave se creó la Asociación Mexicana de Suicidología.La prevención del suicidio tiene que ver con cuánta información se cuenta sobre la persona en riesgo para que se pueda actuar en consecuencia, y al momento de acercarse a la persona en una etapa suicida hay que llevarla con un especialista para darle los primeros auxilios psicológicos, explicó Morales.“Es importante conocer cómo actuar en situaciones de emergencia, cómo hacer preguntas simples, porque la persona está en una etapa de desesperanza y ya tomó la decisión, lo única alternativa que tienes es platicar con ellos sobre esta situación por la que está pasando”, expuso Morales“Son situaciones que no se deben dejar pasar, y si ya hay otro intento de suicidio tratar de estar con ellos, entre más clarificado este el suicidio es más probabilidades de que sea consumado”, comentó Morales.

